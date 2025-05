Guerra in Ucraina, la Russia insiste su nuovo round di colloqui. Erdogan: sforzi per la pace

11:02

Erdogan: "Sforzi per la pace, manteniamo contatti con Mosca e Kiev"

La Turchia mantiene contatti costanti con Mosca e Kiev e utilizzerà tutte le sue capacità diplomatiche per risolvere il conflitto. "Continuiamo a impegnarci per la pace e continueremo i nostri sforzi - ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, citato dall'agenzia Anadolu -, siamo in contatto sia con la Russia che con l'Ucraina. Consideriamo l'attuale slancio un’opportunità per una pace duratura e ricordiamo ogni volta che questa opportunita' non deve essere sprecata, non chiudiamo questa finestra di opportunità. Useremo tutto il nostro potere diplomatico e il nostro potenziale per la pace. Spegnere questo grande incendio nella nostra regione e' sia un dovere umanitario che nell'interesse del nostro Paese", ha aggiunto il presidente turco. "Il mondo intero ha visto che questa guerra ha cambiato radicalmente l'architettura di sicurezza dell'Europa e in particolare la sua politica energetica. L'Unione Europea sta cercando opportunità per ridurre la sua dipendenza dalla Russia nel settore energetico. E questo aumenta il valore geopolitico dei paesi di transito energetico come la Turchia", ha aggiunto Erdogan.