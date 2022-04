Guerra Ucraina Russia, a Bucha una nuova fossa comune. Kiev: indagini su 5.000 crimini

Roma, 6 aprile 2022 - Gli orrori della guerra in Ucraina, giunta al suo 42esimo giorno, scuotono sempre di più il mondo. Ma Bucha, Borodyanka, Irpin, Chernigiv e Mariupol sono solo la punta dell'iceberg dei massacri compiuti dai soldati russi, aveva avvertito il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba. Infatti sempre nuove segnalazioni giungono alla procuratrice generale, Irina Venediktova, che ha parlato di almeno 5.000 crimini di guerra commessi su cui si sta indagando. Omicidi di civili, violenze e torture, anche a donne e bambini, sono le testimonianze che arrivano dalle zone dove l'esercito di Putin si è ritirato. A Bucha è stata trovata una nuova fossa comune. Il sindaco alla Bbc ha confermato di aver assistito alle esecuzioni di alcuni suoi concittadini, e ha parlato di 320 civili uccisi durante l'occupazione. Sul web le immagini di un video, filmato da un drone militare ucraino in ricognizione, mostrano un blindato fare fuoco su un civile in bicicletta senza un motivo. Atrocità anche sulle soldatesse ucraine catturate ha denunciato la commissaria ai Diritti umani del parlamento ucraino, Lyudmyla Denisova sul suo account Telegram.

Intanto continuano i bombardamenti: questa notte si sono udite esplosioni a Leopoli, nella zona occidentale del Paese, e vicino a Dnipro, nel sudest. La situazione di Mariupol è sempre più grave, secondo l'intelligence militare britannica nella città portuale assediata e bombardata dai russi sono bloccate circa "160mila persone", la gran parte delle quali non ha "luce elettrica, possibilità di comunicare, medicine, riscaldamento o acqua". E i corridoi umanitari continuano a saltare, secondo gli 007 militari di Londra le truppe di Mosca "hanno impedito l'accesso degli aiuti umanitari, probabilmente per esercitare pressione sugli occupati e indurli alla resa".

Ancora orrori nella cittadina vicino a Kiev, disseminata di cadaveri civili: il britannico Guardian ha reso conto del ritrovamento di quella che sembra una nuova fossa comune. I giornale pubblica una foto dall'alto della fossa con alcune persone intorno, nei pressi di una chiesa. Atrocità, da Mosca (e non solo) messe in dubbio, confermate alla Bbc dallo stesso sindaco di Bucha, Anatoly Fedoruk, testimone lui stesso di esecuzioni sommarie di civili per strada: "C'erano tre auto di civili che cercavano di evacuare in direzione di Kiev e che sono stati brutalmente uccisi a colpi d'arma da fuoco. C'era anche una donna incinta il cui marito urlava di non spararle. Ma loro hanno sparato e l'hanno uccisa brutalmente". Il primo cittadino ha anche invitato Sergej Lavrov, il ministro degli Esteri russo che ha negato i crimini attribuiti ai russi, a "venire nella città di Bucha a vedere di persona i corpi delle persone uccise, a guardare negli occhi le loro famiglie, le loro madri, mariti o bambini diventati orfani". Sdegno anche per la gratuita crudeltà delle forze armate occupanti: in un video di un drone militare ucraino l'uccisione di un ciclista. Nello spezzone del filmato si vede l'uomo percorrere da solo la via Yablunska (La strada piena di cadaveri di civili vista in molte fotografie) fino a un incrocio dove gira a sinistra dove trova un'autoblindata russa: pochi secondi e il mezzo militare fa fuoco nella direzione del ciclista, le immagini seguenti lo mostrano cadavere.