Guerra Ucraina Russia, MI6: "pronto assalto a Kiev". Putin: Ok volontari dal Medio Oriente

Roma, 11 marzo 2022 - La guerra tra Ucraina e Russia, giunta al sedicesimo giorno di scontri, si combatte su vari fronti: militare, economico e mediatico. Le forze di Mosca sul campo di battaglia continuano ad avanzare verso Kiev, guadagnando circa 5 chilometri. Immagini satellitari mostrano che il lunghissimo convoglio russo avvistato nei giorni scorsi si è dispiegato nelle aree attorno alla capitale (Secondo l'intelligence britannica Mosca prepara nuova offensiva contro la capitale). Stamane colpite Lutsk, primi attacchi nel nord-ovest dell'Ucraina, e Dnipro, dove sono stati bombardati anche un asilo nido e un condominio. A Sud è drammatica la situazione di Mariupol, assediata, con oltre 1.200 morti nelle strade, e da dove per ora nessuno è riuscito ancora ad andarsene visti i continui fallimenti dei corridoi umanitari. Durante una riunione del Consiglio di sicurezza ha approvato l'impiego di circa 16 mila volontari che arriverebbero dal Medio Oriente ("L'Occidente non nasconde i suoi mercenari"), e la fornitura delle armi sequestrate agli ucraini ai filorussi del Donbass. Si rinnova anche il timore di un incidente nucleare: bombardato l'istituto di fisica e tecnologia di Kharkiv, sede di un reattore nucleare sperimentale. Inoltre l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica ha affermato di di aver perso ogni canale di comunicazione con la centrale dismessa di Chernobyl, in mano ai russi. Il presidente di Aea, Mariano Grossi, ha annunciato "ispezioni fisiche" nei siti nucleari ucraini, riporta la Bbc.

Ucraina, la diretta

Sul fronte economico la Russia è sempre più isolata: Washington (pronta a votare un finanziamento da 13,6 miliardi di dollari all'Ucraina) è intenzionata porre fine alle normali relazioni commerciali con la Russia, con l'obiettivo assieme al G7 e alla Ue di implementare in ogni Paese una rottura commerciale con Mosca con una legge nazionale. Sanzioni che stanno pesando, ma il Cremlino ha comunicato che non ci sono le condizioni per il default della Russia, scrive la Tass.

Da Versailles, dove si sono riuniti i leader dell'Unione Europea, sotto la presidenza del semestre francese, è uscito un comunicato congiunto in cui i capi di Stato e di governo dei 27 hanno chiesto alla Russia di fermare le operazioni militari, garantire gli accessi umanitari e la sicurezza delle centrali nucleari. Segue il suo iter, non accelerato, invece la richiesta di adesione presentata da Kiev: "il Consiglio ha invitato la Commissione a presentare il suo parere su tale domanda conformemente alle pertinenti disposizioni dei trattati. In attesa di ciò e senza indugio, rafforzeremo ulteriormente i nostri legami e approfondiremo la nostra partnership per sostenere l'Ucraina nel perseguire il suo percorso europeo". L'Alto Rappresentante Ue per la Politica Estera Josep Borrell ha fatto sapere che "la Ue ha deciso lo stanziamento di altri ulteriori 500 milioni di euro per il sostegno militare all'Ucraina. Raddoppieremo il contributo dell'European Peace Facility". Invece la Cina resta contraria alle sanzioni, definite da Pechino un "danno per la ripresa mondiale".

Sul piano mediatico è scambio di accuse: Mosca ha chiesto di convocare una riunione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per denunciare la produzione di armi biologiche in Ucraina, con il sostegno degli Stati Uniti. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha respinto le accuse russe: "Sono il presidente di un paese degno, di una nazione degna. E padre di due bambini. E nella mia terra non sono state sviluppate armi chimiche o altre armi di distruzione di massa", ha affermato in video. Piuttosto Zelensky ha espresso preoccupazione che un attacco con armi chimiche possa arrivare da parte russa, come anche il premier britannico Boris Johnson che in un'intervista a Sky News ha sottolineando che sarebbe "nello stile" di Putin ricorrere a questo tipo di metodi. Ma se Mosca usasse armi chimiche e biologiche non è chiara quale risposta arriverebbe dagli Stati Uniti, e comunque Joe Biden non intende inviare truppe americane a combattere in Ucraina e avviare una nuova guerra, fanno sapere dalla Casa Bianca.

Sommario

Continuano i bombardamenti sull'Ucraina. Stamane missili sono piombati sulla città di Ivano-Frankovsk, nel Sud-Ovest. Da oggi infatti nel mirino dell'artiglieria e dei bombardieri russi ci sono anche i centri abitati dell'Ovest. In precedenza era arrivata la notizia di esplosioni anche a Lutsk e Dnipro. Nella prima, vicina al confine con la Polonia, si registrano 2 militari morti e sei feriti nell'attacco allaeroporto della città, colpita anche una fabbrica dove si riparavano i motori dei caccia. Nella seconda bombe sul quartiere di Novokadatskyi, dove è stato centrato un asilo nido, un edificio residenziale e due fabbriche, si registra al momento un solo decesso. Mosca ha confermato "attacchi missilistici di lungo raggio ed alta precisione contro altrettanti piccoli aeroporti". Intanto si stringe il cerchio attorno a Kiev di altri 5 chilometri: il convoglio di mezzi militari russo, lungo oltre 60 chilometri, e diretto verso verso la capitale nei giorni scorsi, è stato dispiegato e riposizionato nelle zone attorno a Kiev, lo mostrano le immagini satellitari diffuse dalla compagnia privata Maxar Technologies. Mezzi a Berestyanka, a Ovest di Kiev, e a Lubyanka. Paura anche per il bombardamento dell'istituto di fisica e tecnologia di Kharkiv, sede di un reattore nucleare sperimentale: secondo il Kyiv Independent la struttura è stata danneggiata all'esterno e in alcuni laboratori. Invece a Chernihiv, sempre nel Nord, niente acqua: saltate le reti di approvvigionamento idrico della città, riporta il Kyiv Independent.

A Mariupol sono ore drammatiche, le forze separatiste del Donbass stanno stringendo l'assedio intorno alla città portuale sul mare di Azov. In città manca tutto, dopo giorni di isolamento accerchiata dai filorussi. I morti sonom oltre 1.200, e nessu civile è stato ancora evacuato a causa dei pesanti scontri, che impediscono anche la consegna degli aiuti umanitari inviati dal governo di Kiev. Intanto le milizie del Donbass affermano di aver conquistato Volnovakha, cittadina strategica a nord di Mariupol.

Il ministero della Difesa ucraino ha accusato i russi di obbligare alcuni prigionieri di guerra ucraini a combattere per loro nella regione russa di confine a Rostov. Mosca a corto di uomini in quella zona starebbe, scrive la Bbc, reclutando tra prigionieri e popolazione civile. Denunciati anche abusi delle forze armate di Mosca che avrebbero rapinato e ucciso i civili. La Bbc aggiunge che comunque sono tutte notizie non verificabili al momento. Intanto Putin avrebbe approvato l'impiego di volontari in Ucraina. "Gli occidentali non nascondono mercenari dagli occhi del mondo per l'Ucraina, trascendendo il diritto internazionale", ha affermato il presidente russo al Consiglio di sicurezza della Federazione Russa. Il ministro della Difesa russo, Serghei Shoigu, ha affermato che oltre 16 mila volontari arriverebbero dai Paesi mediorientali. Altra novità approvata dallo 'Zar' è il trasferimento di armi di fabbricazione occidentale sequestrate in Ucraina all'esercito delle Repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk.

Il servizio di intelligence del ministero della Difesa britannico sul proprio profilo Twitter avverte: "La Russia sta ripristinando e riposizionando le sue forze in campo per una nuova offensiva nei prossimi giorni. Questo probabilmente includerà anche operazioni contro la capitale Kiev".

Ieri attraverso i corridoi umanitari circa 100 mila persone sono state trasferite in zone più sicure. Cosa sempre fallita a Mariupol e Volnovakha (sud-est), perché circondate. Il presidente ucraino Zelensky ha accusato più volte l'esercito russo di aver impedito l'evacuazione dei civili: "Le truppe russe non hanno cessato il fuoco. Nonostante tutto, ho deciso di inviare un convoglio di veicoli a Mariupol, con cibo, acqua, medicine Ma gli occupanti hanno lanciato un attacco di carri armati esattamente dove doveva passare questo corridoio". Oggi il vice primo ministro ucraino Iryna Vereshchuk ha però lanciato una nuova speranza: è stato aperto finalmente con successo un corridoio dalla città portuale assediata. In fuga anche le popolazioni del Donbass, l'agenzia Tass stima che oltre 220 mila persone sono state evacuate verso la Russia. "Tra loro 50 mila bambini. Più di 193 mila persone sono arrivate in Russia da Donetsk e Lugansk dal 18 febbraio" fanno sapere le autorità delle autoproclamate repubbliche separatiste. Altri sono sfuggiti, almeno 30 mila, attraverso i passaggi nelle regioni di Belgorod, Bryansk, Kursk e Crimea.

Secondo il ministro della Difesa ucraino, Oleksij Reznikov, l'esercito russo ha ucciso più civili che militari: "Voglio che questo si noti non sono a Kiev, ma in tutto il mondo". Secondo l'Alto Commissariato dell'Onu per i Diritti umani a data 9 marzo erano stati uccisi 549 civili ucraini e 957 feriti. Durante l'invasione danneggiati 63 ospedali, ha reso noto il ministro della Sanità Viktor Lyashko: Inoltre, "cinque medici sono stati uccisi e più di 10 sono rimasti gravemente feriti".