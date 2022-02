"La guerra in Ucraina ha risvegliato l'Occidente. I cattivi esistono: è ridicolo negarlo"

Professore, molteplici segnali indicano un risveglio dell’Occidente nella reazione all’aggressione di Putin all’Ucraina: c’è chi è rimasto sorpreso, forse lo stesso autocrate russo. Lei se lo aspettava? "Certo, se l’Unione europea, la Nato e gli Stati Uniti volevano suicidarsi, l’occasione era questa – avvisa tranchant uno dei più autorevoli storici ed editorialisti italiani, Ernesto Galli della Loggia –. Voglio dire che la mossa russa è stata così grave che era impossibile non fare quello che si sta facendo, a meno di non perdere completamente il senso della propria esistenza politica. Dunque, è vero, c’è stato un risveglio, una presa d’atto che ci sono talune categorie che sembravano desuete e che sono tornate di fortissima attualità, ma questo risveglio è dovuto in misura decisiva alla enormità della provocazione". Insomma, un risveglio necessitato, più che un 'ritorno della storia'? "Sì, tant’è che la domanda che dobbiamo farci è: è una svolta definitiva, che vuole rimediare agli errori o alle criticità e superficialità passate, o no?". Uefa e Fifa; Russia fuori da tutte le competizioni per Nazionali e club Che cosa si risponde? "Io avrei i miei dubbi, lo confesso. C’è un grande attore sulla scena mondiale che continua a fare quello che fa Putin, ma in modo più soft: la Cina. Applica un criterio di dominio politico spietato in Tibet o con gli Uiguri. Ha cancellato l’autonomia di Hong Kong. Ma l’Occidente non ha mosso un dito, innanzitutto per ragioni economiche. Dunque, un vero risveglio etico-politico dovrebbe essere erga omnes, a 360 gradi. Ma così non è. Anche perché implicherebbe il radicale ripensamento di molte categorie culturali e ideologiche che dominano le nostre opinioni pubbliche". A quali categorie si riferisce? "Abbiamo completamente cancellato dalla nostra cultura politica diffusa che ci siano nel mondo i cattivi. Lo slogan “no alla guerra, no a tutte ...