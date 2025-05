Roma, 20 maggio 2025 – Poche certezze, per ora, e tante questioni rinviate. Putin apre a un cessate il fuoco in Ucraina, ma dalla tempistica tutta da definire: sicuramente non ora e non di 30 giorni. E Trump, al termine della telefonata durata oltre due ore con il leader russo, annuncia che Kiev e Mosca inizieranno a trattare “immediatamente” una tregua e “a negoziare la fine della guerra”, senza però fornire alcun dettaglio. Lo ‘zar’ non ha fretta.

Il presidente russo Vladimir Putin (Ansa)

Le trattative potrebbero concretizzarsi con un memorandum tra le parti, secondo l'impegno di Putin. E Zelensky, aggiornato da Trump, ha assicurato che Kiev è pronta a studiare l'offerta russa. Il presidente americano ha anche sottolineato “la disponibilità del Vaticano a ospitare le trattative” per arrivare alla tregua. Il Cremlino comunque annuncia: “Ristabiliti i contatti”.

Le notizie in diretta