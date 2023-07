Guerra in Ucraina diretta, Putin: “Useremo le bombe a grappolo se lo fa Kiev”

11:09

Putin: “Useremo le bombe a grappolo se Kiev le userà”

“Non lo abbiamo fatto ancora, non le abbiamo usate (le bombe a grappolo; ndr) malgrado la scarsità di munizioni che pure a volte abbiamo sofferto", ha detto Putin in una intervista tv a Rossiya-1 (VGTRK), di cui il conduttore Pavel Zarubin ha pubblicato un estratto su Telegram. "Naturalmente però, se le usano contro di noi, ci riserviamo il diritto di rispondere allo stesso modo". Putin ha sottolineato come "la stessa amministrazione Usa descriva l'uso delle bombe a grappolo come un crimine. Credo che come tale dovrebbe essere considerato". La fornitura a Kiev di questi ordigni dipende, secondo il presidente russo, "dalla generale penuria di munizioni" delle truppe ucraine.