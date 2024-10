Ucraina, arrivati gli F16 olandesi. Kiev: Russia pronta a reclutare 700mila soldati in 3 anni

07:25

Kiev: Mosca vuole reclutare 700mila soldati

Le autorità russe hanno in programma di reclutare almeno 225.000 soldati a contratto all'anno per l'esercito russo nei prossimi tre anni: lo scrive su Telegram il capo del Centro per la lotta alla disinformazione presso il Consiglio di sicurezza e difesa nazionale dell'Ucraina, Andriy Kovalenko. Secondo il funzionario, che cita "esperti", i fondi per i pagamenti una tantum sono previsti fino al 2027. Nel complesso, quindi, si tratterebbe di almeno 675mila soldati. "Questo livello è la migliore indicazione delle intenzioni della Russia di non condurre una mobilitazione, ma di mantenere la capacità di condurre una guerra", commenta Kovalenko.