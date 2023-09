Guerra in Ucraina, missili russi su Kiev: allarme antiaereo in tutto il Paese

06-09-2023 07:58:00

Attaccato dai russi il porto di Izmail: un morto

Una persona è stata uccisa e l'infrastruttura portuale è stata danneggiata negli attacchi notturni condotti con droni iraniani dalle forze armate russe sul porto di Izmail sul Danubio, nel sud dell'Ucraina. Lo afferma il governatore dell'oblast Odessa Oleg Kiper su Telegram. Le forze russe "hanno attaccato con i droni il distretto di Izmail nella regione di Odessa" per "quasi tre ore", ha detto Kiper. "Purtroppo una persona è morta" per le ferite riportate in ospedale, ha aggiunto, spiegando che la vittima era impiegata nell'agricoltura.