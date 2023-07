Guerra in Ucraina, news in diretta. Putin: “Il gruppo Wagner semplicemente non esiste”

Kiev, 14 luglio 2023 – Il gruppo paramilitare Wagner non esiste, almeno dal punto di vista giuridico: lo ha detto al quotidiano Kommersant il presidente russo Vladimir Putin, parlando per la prima volta dal suo incontro al Cremlino con il fondatore della milizia di mercenari, Yevgeny Prigozhin, pochi giorni dopo l'ammutinamento del 24 giugno.

Militari ucraini

“Ebbene, la Wagner non esiste", ha esclamato Putin rispondendo al giornalista che gli chiedeva se il gruppo rimarrà come una unità di combattimento. “Non abbiamo una legge per le organizzazioni militari private. Semplicemente non esiste”, ha aggiunto: “C'è un gruppo, ma legalmente non esiste”.

Anche il Pentagono ha affermato che “i mercenari Wagner non partecipano più in misura significativa alle operazioni di combattimento in Ucraina”, ha detto l'addetto stampa Pat Ryder in una conferenza stampa. Il luogo preciso in cui si trova il suo fondatore Yevgeny Prigozhin non si conosce ma un accordo con il Cremlino gli ha permesso di essere esiliato nella vicina Bielorussia.

