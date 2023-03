Ucraina, Usa: “A Bakhmut 6 mila mercenari Wagner e 30 mila reclute”. Telefonata Zelensky-Meloni

8:16 Aiea: a Zaporizhzhia situazione molto pericolosa Il capo dell'Aiea, Rafael Grossi, ha descritto la situazione nella centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia, occupata dai russi, come "molto pericolosa" e molto instabile. L'impianto nucleare ha perso la sua alimentazione esterna sei volte dall'invasione russa dell'Ucraina più di un anno fa, costringendo i generatori diesel di emergenza ad entrare in funzione per raffreddare i suoi reattori. Grossi, che dirige l'Agenzia internazionale per l'energia atomica, ha affermato che il livello dell'acqua in un vicino bacino idrico controllato dalle forze russe è un altro potenziale pericolo.

8:43 Zelensky invita Xi a Kiev Volodymyr Zelensky ha invitato il leader cinese Xi Jinping a Kiev: lo ha reso noto lo stesso Zelensky in un'intervista esclusiva all'agenzia di stampa AP pubblicata online. “Siamo pronti a vederlo qui”, ha affermato il presidente ucraino nell'intervista tenuta a bordo di un treno durante uno dei suoi spostamenti nel Paese. “Voglio parlare con lui - ha aggiunto -. Ho avuto contatti con lui prima della guerra su larga scala. Ma durante tutto questo anno, più di un anno, non ho avuto (contatti)”.

8:51 Russia inizia esercitazioni per missile balistico intercontinentale Le forze armate russe hanno iniziato questa mattina le esercitazioni per testare il nuovo missile balistico intercontinentale Yars. Lo ha annunciato il ministero della Difesa di Mosca spiegando che diverse migliaia di truppe sono coinvolte nell'esercitazione. "In totale, nelle esercitazioni sono coinvolti più di tremila militari e circa trecento pezzi di equipaggiamento", ha affermato il ministero della Difesa in una nota su Telegram.

9:22 Media russi: drone Kiev contro gasdotto a Belgorod Un gasdotto nella città russa di Belgorod è stato attaccato questa settimana da un drone lanciato dal territorio ucraino: lo rende noto su Telegram il sito d'informazione russo Baza, come riporta RBC- Ucraina. Non ci sono state vittime.

9:42 Isw: Wagner controlla il 65% di Bakhmut I mercenari del Gruppo Wagner hanno conquistato circa il 65% della città di Bakhmut, nella regione orientale ucraina di Donetsk: lo afferma l'Istituto per lo studio della guerra (Isw) nel suo rapporto quotidiano sull'andamento del conflitto, come riporta il Kyiv Independent. Negli ultimi sette giorni le forze del gruppo hanno guadagnato un altro 5% della città, precisa il centro studi statunitense, sottolineando che probabilmente hanno preso anche il controllo del complesso industriale Azom nella parte settentrionale di Bakhmut.

11:24 Cina: nessuna informazione su invito Zelensky La Cina conferma di avere mantenuto la comunicazione con l'Ucraina, ma dichiara di non avere informazioni sull'invito del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, al presidente cinese, Xi Jinping, a visitare l'Ucraina. "Siamo pronti a vederlo. Voglio parlare con lui", ha detto Zelensky, in un'intervista all'Ap, confermando di non avere avuto contatti con il presidente cinese da quando è cominciata la guerra.

11:27 Mosca: raggiungeremo tutti gli obiettivi Tutti gli obiettivi dichiarati dell'operazione militare speciale saranno raggiunti “nonostante l'aumento dell'assistenza militare all' Ucraina da parte dell'Occidente”: lo ha dichiarato il segretario del Consiglio di Sicurezza russo, Nikolay Patrushev, durante un incontro con i suoi omologhi dei Paesi membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai a Nuova Delhi. “Porteremo a termine la smilitarizzazione e la denazificazione dell'Ucraina e garantiremo l'integrità territoriale della Russia e la sicurezza della nostra popolazione”, ha dichiarato Patrushev, come riporta la Tass.

12:57 Mosca: “Testate in Bielorussia provano la gravità della situazione” I piani russi per dispiegare armi nucleari tattiche in Bielorussia devono “indurre la Nato a valutare la gravità della situazione attuale”. Lo ha detto il viceministro degli Esteri russo Serghei Ryabkov citato da Interfax.

13:05 Wagner: “A Bakhmut ucraini distrutti. Noi conciati male” “La battaglia per Bakhmut ha già praticamente distrutto l'esercito ucraino ma, sfortunatamente, ha conciato male la Wagner”. Lo ha detto il fondatore della compagnia militare privata russa, Yevgeny Prigozhin, citato dalla Ria Novosti.

13:10 Gb: “Dall’inizio della guerra morti o feriti più di 220mila russi” Più di 220.000 membri delle forze russe sono stati uccisi o feriti da quando le truppe di Mosca hanno invaso l'Ucraina più di un anno fa. Lo riporta il Guardian citando il segretario alla Difesa britannico Ben Wallace che ha commentato l'ultima valutazione degli Stati Uniti sul conflitto.

13:15 Cremlino: “Operazione militare unica strada percorribile” “Proseguire l'operazione militare speciale resta l'unico modo per raggiungere gli obiettivi della Russia”. Così il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov, secondo il quale “gli obiettivi della Russia in Ucraina possono essere raggiunti in vari modi, compreso quello politico e diplomatico. Questi però sono attualmente impossibili, con nostro rammarico”.

13:20 Mosca: “Svezia nella Nato diventa obiettivo legittimo” L'ambasciata russa a Stoccolma scrive sul suo sito web che la Svezia diventa "un obiettivo legittimo per le misure di ritorsione della Russia" se il Paese aderisce alla Nato. Il test afferma inoltre che la Svezia diventerà uno Stato vassallo e una "colonia americana".

13:26 Lavrov: “Occidente non vuole fermare la guerra” “L'Occidente non vuole fermare il conflitto in Ucraina”. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov in una conferenza stampa con il ministro degli Esteri iraniano Hossein Amirabdollahian dopo un colloquio tra i due a Mosca. Lo riferisce l'agenzia Ria Novosti.

13:31 La Svezia convoca l’ambasciatore russo dopo le minacce Il ministero degli Esteri svedese ha convocato l'ambasciatore russo a Stoccolma, Viktor Tatarintsev. Lo ha reso noto in un comunicato il ministro degli Esteri Tobias Billstrom, secondo quanto riporta l'agenzia Tt. Il provvedimento segue la pubblicazione di una nota sul sito web dell'ambasciata in cui si sottolinea che la Svezia, in caso di adesione alla Nato, diventerà "un obiettivo legittimo per le misure di rappresaglia della Russia".

14:00 Putin: “Sanzioni possono avere effetti negativi sull’economia” Le sanzioni possono avere “un effetto negativo” sull'economia russa, quindi è necessario “lavorare sulla domanda interna”. Lo ha detto il presidente Vladimir Putin citato dalla Ria Novosti.

14:03 Kiev: “Giovani ucraini portati in Cecenia, educati alla crudeltà” Il Centro per la resistenza nazionale di Kiev ha disegnato una mappa dei campi in cui vengono portati i bambini ucraini nella Federazione russa mentre gli adolescenti delle regioni di Donetsk e Lugansk sono stati portati in Cecenia, come riferisce Rbc-Ukraine. “Lo scopo è formare giovani particolarmente crudeli e fedeli al regime, che possano essere utilizzati contro la loro patria”, afferma il Cns.

14:30 Blackout a Melitopol dopo i bombardamenti L'alimentazione elettrica è stata interrotta nella città occupata di Melitopol, nel sud dell' Ucraina, dopo che è stata bombardata dalle forze ucraine. Lo ha dichiarato su Telegram Vladimir Rogov, membro del consiglio dell'amministrazione militare-civile filorussa nella regione di Zaporizhzhia.

14:35 Biden: “Russia fa guerra ingiusta. Noi baluardo della democrazia” “Riteniamo la Russia responsabile della sua guerra ingiusta e non provocata contro l'Ucraina, ma le democrazie sono forti e risolute”: lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Joe Biden aprendo il secondo Summit for Democracy.

14:58 L’agenzia Aiea: “Cerchiamo accordo Mosca-Kiev su Zaporizhzhia” Il capo dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea), Rafael Grossi, ha dichiarato che sta “cercando” di raggiungere un compromesso tra Mosca e Kiev per “evitare una catastrofe” nella centrale

nucleare di Zaporizhzhia, occupata dai russi. “Sto cercando di preparare e proporre misure realistiche che saranno approvate da

tutte le parti”, ha dichiarato Grossi dal sito dell'impianto.

15:22 Il ministro Crosetto: “Italia non intende inviare truppe in Ucraina” "L'Italia non ha nessuna intenzione di inviare truppe sul campo" in Ucraina. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, al Question Time alla Camera.

15:29 Crosetto: “Contenti di poter addestrare Kiev per difendersi” «Il sistema difensivo completo Samp-T fornito in coordinamento con la Francia potrà essere utilmente impiegato da Kiev dopo il necessario addestramento del personale. Sono convinto sia giusto addestrare il personale a difendere le città e i civili ucraini da attacchi russi. Non è un materiale che serve ad attaccare ma serve a difendersi dagli attacchi russi e sono contento di poter addestrare le persone che potranno difendere le città, gli ospedali e le infrastrutture ucraine dagli attacchi missilistici ostili”, le parole del ministro della Difesa, Guido Crosetto.

16:00 Kiev, controffensiva con i Leopard prima dell’estate L'esercito ucraino potrebbe lanciare una controffensiva prima dell'estate, le forze armate di Kiev attaccheranno in diverse direzioni usando al fronte anche i Leopard tedeschi: lo ha annunciato il ministro della Difesa ucraino Oleksiy Reznikov in una intervista a Err.

16:05 Ucraina: “In arrivo droni con raggio di volo di 3mila chilometri” Droni d'attacco con un raggio d'azione di 3.000 chilometri saranno presto nell'arsenale dell'esercito ucraino. Lo annuncia con un messaggio su Twitter il segretario del Consiglio di sicurezza e difesa nazionale Oleksiy Danilov. E posta una foto con l'aereo del pilota tedesco Matthias Rust, che nel 1987 ha volato per oltre mille chilometri, ha aggirato i sistemi di difesa aerea sovietici ed è atterrato sulla Piazza Rossa di Mosca. L'Ucraina ha recentemente formato le prime tre compagnie d'attacco di droni, adesso già pronte per la battaglia.

16:29 Iran: “Armi occidentali a Kiev rendeno guerra complicata” La fornitura di armi all'Ucraina da parte dei Paesi occidentali sta soltanto complicando il conflitto in corso con la Russia. Lo ha affermato il ministro degli Esteri iraniano, Hossein Amirabdollahian, come riporta Irna, durante una conferenza stampa a Mosca con l'omologo russo Serghei Lavrov.

16:35 Zelensky: “Paese europeo ci ha dato sistema di difesa aerea non funzionante” Il presidente ucraino Zelensky ha dichiarato che una nazione europea ha inviato in Ucraina un sistema di difesa aerea che non ha funzionato. “Hanno

dovuto cambiarlo ancora e ancora”, ha detto il presidente, senza tuttavia fare il nome del Paese. Zelensky ha espresso gratitudine per le forniture militari occidentali, ma ha affermato che alcune delle armi promesse non sono ancora state consegnate.

17:00 007 Gb: Servizi russi suggerirono a Putin di rinviare invasione Il capo dell'intelligence estera russa, l'Svr, poco prima dell'invazione dell'Ucraina chiese al presidente Vladimir Putin più tempo per prepararsi, chiedendo di ritardare l'invasione, ma la sua richiesta fu respinta. Lo si legge nel rapporto del Royal United Services Institute (Rusi). Il rapporto svela che le agenzie di spionaggio russe iniziarono a prepararsi per l'invasione dell'Ucraina già nel giugno 2021.

17:35 Drone abbattuto vicino base russa in Crimea Il governatore della Crimea, Serghei Aksyonov, ha riferito dell'abbattimento di un drone ucraino da parte dei sistemi di difesa russi. Il velivolo sarebbe stato intercettato nella zona di Simferopoli, vicino a una base aerea russa.

17:39 Ancora bombe nella regione di Kharkiv Non si ferma il martellante bombardamento russo sulla regione di Kharkiv, nell'Ucraina orientale: tre donne sono rimaste ferite, una in modo grave. Oleg Synegubov, capo dell'amministrazione: "Oggi, tre donne civili, di 70, 69 e 68 anni, sono finite sotto il fuoco degli occupanti nel villaggio di Podola, distretto di Kupyan. Sono state tutte ricoverate in ospedale con ferite multiple da schegge".

19:10 Usa: a Bakhmut 6 mila mercenari Wagner e 30 mila reclute "In questo momento" a Bakhmut "probabilmente si trovano circa 6.000 mercenari e forse altre 20.000 o 30.000 reclute, molti provenienti dalle carceri" lo ha affermato il capo dello Stato maggiore congiunto americano, il generale Mark Milley. Milley ha aggiunto che i russi "stanno subendo un'enorme quantità di perdite nell'area di Bakhmut; gli ucraini stanno infliggendo molte morti e distruzione a questi ragazzi".