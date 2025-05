Ucraina, Trump: “Putin è completamente impazzito”. Kiev: droni russi sulla capitale per la terza notte

06:23

Trump: "Sanzioni a Putin? Assolutamente"

"Assolutamente, sta uccidendo molte persone. Non so cosa gli sia preso. Che diavolo gli è successo? Sta uccidendo un sacco di persone e non sono contento di questo". Lo ha detto Donald Trump, rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano se abbia intenzione di imporre nuove sanzioni alla Russia. Parlando da Morristown, in New Jersey, prima di rientrare a Washington e di scrivere un post su Truth nel quale ha sostenuto che "Putin è impazzito", il presidente americano ha detto: "Non sono contento di quello che sta facendo...Lo conosco da molto tempo, sono sempre andato d'accordo con lui, ma sta mandando razzi nelle città e uccidendo persone e non mi piace affatto. Siamo nel mezzo dei colloquio e lui manda razzi contro Kiev e altre città. Non mi piace affatto". "Sono molto sorpreso - ha insistito Trump - Vedremo cosa fare.... Non mi piace quello che sta facendo Putin... sta uccidendo delle persone. È successo qualcosa a questo tizio e non mi piace".