Ucraina, Berlino avverte Putin: “Non si illuda, Kiev può contare su di noi”

Primo ministro norvegese a Kiev

Il primo ministro norvegese Jonas Gahr Støre è arrivato alla stazione di Kiev, ad accoglierlo il braccio destro del presidente ucraino, Andrii Yermak e il ministro degli Esteri ucraino Andrii Sybiha. "La Norvegia è uno dei nostri alleati più stretti. La visita del Primo Ministro per colloqui con il Presidente Zelensky è un forte segno di solidarietà e sostegno al nostro popolo" ha scritto su X il ministro ucraino.