Ucraina, Berlino avverte Putin: “Non si illuda, Kiev può contare su di noi”

Roma, 25 giugno 2025 – La pace in Ucraina si allontana, di nuovo. E intanto Berlino manda un chiaro messaggio a Mosca: "Putin non dovrebbe farsi illusioni sul fatto che il sostegno della Germania all'Ucraina possa vacillare". A dirlo è stato il ministro delle Finanze tedesco, Lars Klingbeil, al suo arrivo a Kiev per una visita non annunciata, come riporta l'agenzia di stampa Reuters sul suo sito. "Al contrario, rimaniamo il secondo maggiore sostenitore dell'Ucraina a livello mondiale e il più grande in Europa", ha aggiunto, sottolineando che "l'Ucraina può continuare a contare sulla Germania".
Le notizie in diretta
Il primo ministro norvegese Jonas Gahr Støre è arrivato alla stazione di Kiev, ad accoglierlo il braccio destro del presidente ucraino, Andrii Yermak e il ministro degli Esteri ucraino Andrii Sybiha. "La Norvegia è uno dei nostri alleati più stretti. La visita del Primo Ministro per colloqui con il Presidente Zelensky è un forte segno di solidarietà e sostegno al nostro popolo" ha scritto su X il ministro ucraino.
Il ministro delle Finanze e vicecancelliere tedesco, Lars Klingbeil, ha chiesto oggi "garanzie di sicurezza affidabili" per l'Ucraina, al suo arrivo a Kiev per discutere un contributo di Berlino ad un possibile processo di pace nella guerra con la Russia. "In stretta collaborazione con il cancelliere federale, sto cercando di determinare come la Germania possa sostenere al meglio l'Ucraina in un eventuale processo di pace", ha dichiarato Klingbeil al suo arrivo nella capitale ucraina, secondo un comunicato stampa. Il socialdemocratico ha chiesto un cessate il fuoco e "garanzie di sicurezza affidabili che assicurino una pace duratura per l'Ucraina".