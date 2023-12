Guerra in Ucraina, le notizie di oggi. Lo stallo sui fondi Usa spaventa Kiev

Roma, 6 dicembre 2023 – Volodymr Zelensky ha annullato a sorpresa la sua partecipazione ad un incontro virtuale con i senatori americani per perorare la causa degli aiuti all'Ucraina. “È successo qualcosa all'ultimo minuto”, sono state le criptiche parole del leader della maggioranza democratica al Senato, Chuck Schumer, lo stesso che aveva annunciato il ritorno a Washington, se pure tramite uno schermo, del leader di Kiev. E’ gialli quindi sui motivi per il quali Zelensky sia stato costretto a cancellare l'incontro, ma la preoccupazione di Kiev arriva forte e chiara nella capitale degli Usa: l'Ucraina “rischia di perdere la guerra senza altri aiuti militari statunitensi”. A lanciare l’allarme del capo staff del presidente ucraino Andriy Yermak, intervenuto nel pomeriggio ad un incontro del US Institute of Peace a Washington.

Andriy Yermak, consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky (Ansa)

Zelensky dovrebbe partecipare invece in videocollegamento al vertice G7 previsto per mercoledì prossimo in Giappone.

