Guerra in Ucraina, notizie di oggi. Pioggia di droni di Kiev sulla Russia: oltre 140

I droni di Kiev sulla Russia

Le forze di difesa russe hanno intercettato la notte scorsa 144 droni ucraini sul territorio della Federazione, di cui una ventina sopra la regione di Mosca, dove l'attacco ha provocato la morte di una donna. I sorvoli hanno riguardato 9 regioni russe: 72 droni sono stati intercettati mentre sorvolavano la regione di Briansk e 20 sopra quella di Mosca, 14 su Kursk, 13 su quella di Tula, 8 a Belgorod, 7 su Kaluga, 5 su Voronej, 4 Lipetsk e uno su Orel, ha specificato il ministero. Il governatore della regione di Mosca Andrey Vorobyov ha affermato in un post su Telegram che una donna di 46 anni è stata uccisa e diverse persone sono rimaste ferite negli attacchi, mentre una precedente dichiarazione in cui riferiva della morte di un bambino di 9 anni non è stata confermata. Come risultato dell'attacco, quattro aeroporti che servono Mosca, tra cui i principali hub Domodedovo e Sheremetyevo, hanno cancellato o ritardato i voli stamattina. A Bryansk, che confina con l'Ucraina, "il nemico ha effettuato un massiccio attacco terroristico", ha detto il governatore regionale Aleksandr Bogomaz su Telegram, aggiungendo "non ci sono state vittime o danni, tutti gli attacchi sono stati respinti".