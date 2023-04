Guerra in Ucraina, le news di oggi. Droni su Odessa. Ex deputato di Kiev ucciso al fronte

7:40

Droni russi su Odessa

Dieci dei 12 droni kamikaze Shahed di fabbricazione iraniana lanciati dalla Russia nella notte nella regione di Odessa sono stati abbattuti: lo ha reso noto l'Aeronautica militare ucraina, come riporta il Kyiv Independent. I due droni sfuggiti alle difese di Kiev hanno colpito una “infrastruttura pubblica”, ha confermato l'amministrazione militare della regione, che non ha fornito ulteriori dettagli. Non sono stati segnalati feriti o vittime, ma il servizio di emergenza statale è presente sul luogo dell'attacco per spegnere gli incendi causati dai droni.