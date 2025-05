Ucraina, abbattuti 45 missili e 266 droni russi. “Due bimbi e un ragazzo uccisi in un bombardamento”

07:45

Zelensky: "Serve più pressione su Putin"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha denunciato il massiccio attacco russo nella notte che ha colpito oltre 30 città e villaggi in tutto il Paese, causando vittime e ingenti danni, tra cui anche strutture universitarie a Kiev. Secondo quanto comunicato su Telegram, le forze russe hanno lanciato quasi 300 droni kamikaze - perlopiù Shahed - e circa 70 missili di vario tipo, inclusi missili balistici, prendendo di mira numerose regioni tra cui Kiev, Odessa, Dnipro, Kharkiv, Sumy e altre. "Si tratta di attacchi deliberati contro città ordinarie - ha affermato - Ci sono morti, anche tra i bambini. Le mie condoglianze alle famiglie colpite". Zelensky ha lanciato un appello urgente alla comunità internazionale, accusando il silenzio degli Stati Uniti e di altri Paesi che incoraggia l'aggressività del Cremlino. "Ogni attacco terroristico russo è una ragione sufficiente per imporre nuove sanzioni", ha dichiarato, sottolineando che solo una pressione economica reale potrà fermare la guerra. "Putin deve essere costretto a pensare non ai prossimi lanci di missili, ma a come porre fine alla guerra", ha concluso.