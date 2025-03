Mosca avanza ancora nel Kursk. Musk: “Se spegnessi Starlink il fronte ucraino crollerebbe”

00:50

Veto Usa al G7 su task force contro flotta ombra russa

Gli Stati Uniti hanno posto il veto al G7 sulla proposta canadese di istituire una task force che affronti la cosiddetta flotta ombra di petroliere russe. Lo riporta Bloomberg. Il termine "flotta ombra" è usato per le vecchie petroliere nascoste dalla Russia per superare le sanzioni occidentali imposte a Mosca da quando ha lanciato l'invasione dell'Ucraina nel 2022. Oltre al veto alla proposta del Canada di istituire una task force per monitorare le violazioni delle sanzioni, gli Usa avrebbero anche spinto per rimuovere la parola "sanzioni", così come la formulazione che cita la "capacità della Russia di mantenere la guerra" in Ucraina.