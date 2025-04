Guerra in Ucraina, news di oggi in tempo reale. Truppe di Kiev nella ragione russa di Belgorod

07:10

Zelensky: nostro truppe nel Belgorod

Il presidente Volodymyr Zelensky ha confermato per la prima volta che le forze ucraine stanno operando nella regione russa di Belgorod, dove Mosca ha segnalato attacchi il mese scorso. Belgorod è regolarmente il bersaglio degli attacchi aerei ucraini ed è vicina alla regione russa di Kursk, dove le forze ucraine hanno lanciato un'incursione a sorpresa l'anno scorso. Zelensky ha affermato su Telegram che il comandante in capo, il generale Oleksandr Syrsky, ha fatto rapporto sulla "nostra presenza nella regione di Kursk e sulla nostra presenza nella regione di Belgorod". "Continuiamo a condurre operazioni attive nelle aree di confine sul territorio nemico, e questo è assolutamente giusto: la guerra deve tornare da dove è venuta", ha aggiunto Zelensky. E' la prima volta nei più di tre anni dall'invasione russa che Zelensky ha menzionato esplicitamente una presenza ucraina a Belgorod, una regione al confine con l'Ucraina con una popolazione di circa 1,5 milioni di abitanti. L'esercito russo ha ammesso di aver affrontato attacchi terrestri ucraini nella regione a marzo, in un momento in cui le forze ucraine erano sotto pressione a Kursk. Secondo il blog militare DeepState, che è considerato vicino all'esercito ucraino, le truppe ucraine hanno occupato un'area di 13 chilometri quadrati (cinque miglia quadrate) nella regione russa, vicino al villaggio di confine di Demidovka. Zelensky e altri funzionari ucraini hanno affermato che l'incursione a Kursk e in altri territori russi serve a deviare le forze russe che attaccano le regioni ucraine di Sumy e Kharkiv.