Ucraina, news di oggi. Kiev: liberato villaggio vicino a Zaporizhzhia

“F16 forse operativi nella primavera 2024”

I caccia statunitensi F-16 essere operativi in Ucraina nella primavera del 2024: lo ha detto il ministro della Difesa ucraino, Oleksii Reznikov, in un'intervista al tabloid tedesco Bild. L' Ucraina deve preparare le infrastrutture per l'uso dei velivoli e questo dovrebbe richiedere almeno sei mesi, «forse un po’ di più”, ha aggiunto. “Direi che questo (l'uso degli F-16 al fronte, ndr) potrebbe avvenire nella prossima primavera, perché abbiamo iniziato i corsi di formazione per i nostri piloti, ingegneri e tecnici”, ha detto Reznikov.