Guerra in Ucraina, le news di oggi. Pesante attacco missilistico russo

Allarme aereo in molte regioni

E' in corso un attacco missilistico russo su diverse regioni dell'Ucraina. Nel Paese, è scattato l'allarme antiaereo questa mattina presto ed è ancora in corso. I media riportano di esplosioni a Kremenchug, Kropyvnytskyi, Dnepropetrovsk, Chernigov, Sumy e Ivano-Frankovsk. La Russia, come riferisce il Kyiv Independent, "ha lanciato una raffica di missili da crociera e Kinzhal, la difesa aerea ucraina è attiva in ogni regione del Paese". L'Aeronautica militare ha invitato la popolazione di Kiev a restare nei rifugi perché i missili si stavano muovendo verso la capitale, ma l'allarme è stato ritirato quasi immediatamente.