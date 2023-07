Ucraina news, media russi: “Prigozhin uscito di testa per i soldi”. Pechino: rafforzare legame tra forze armate Cina-Russia

8:50

Putin: vertice con leader Cina e India dopo rivolta della Wagner

Il presidente russo Vladimir Putin avrà questa settimana colloqui con il presidente cinese Xi Jinping e con il primo ministro indiano Narendra Modi per quello che è il primo vertice multilaterale dalla ribellione del gruppo Wagner. I tre leader si riuniranno virtualmente domani per un vertice dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai, un gruppo di sicurezza fondato da Russia e Cina per contrastare le alleanze occidentali dall'Asia orientale all'Oceano Indiano.