Guerra in Ucraina news oggi: pioggia di droni sulla Crimea. Un missile a sud di Mosca. I russi bersagliano Odessa

Roma, 25 agosto 2023 - La guerra in Ucraina continua sotto una fitta pioggia di missili. Mentre il mondo sta ancora parlando dell'uccisione di Prigozhin, capo del gruppo di mercenari russi Wagner, Kiev sta puntando con decisione alla Crimea. Almeno 42 droni ucraini sono stati lanciati "nella zona di Capo Chersoneso", a sud-ovest della penisola, a circa 10 km da Sebastopoli, dove si trova un porto di navi russe. Mosca ha affermato di averli intercettati tutti, come ha abbattuto anche un missile S-200 lanciato da Kiev nella regione di Kaluga, a sud-ovest di Mosca. Anche la contraerea ucraina è dovuta entrare in azione nella notte per intercettare i missili da crociera lanciati dai russi sulla regione di Odessa: due X-35/59 sono stati abbattuti vicino a Chernomorsk, più un numero imprecisato di Kalibre.

Secondo molti analisti l'offensiva ucraina comunque non sembra riportare i successi attesi, ma il capo degli Stati Maggiori riuniti degli Stati Uniti, Mark Milley, continua a difendere l'operato delle forze ucraine: procedono lentamente, ma ''è troppo presto per dire che è fallita''. Secondo Milley la Russia ha avuto molti mesi per prepararsi alla controffensiva, mettendo a punto "una serie molto complessa di preparativi difensivi in ​​cui gli ucraini stanno combattendo''. E ha aggiunto: "l'idea di cacciare militarmente 200mila o 300mila soldati russi sarà molto difficile e impegnativa''. Invece l’avanzata ucraina è fallita senza ombra di dubbio per capo dell'intelligence estera russa (Svr), Sergei Naryshkin: "è evidente". Naryshkin, durante una tavola rotonda per l'80esimo anniversario della vittoria delle truppe sovietiche nella battaglia di Kursk, ha affermato: "Oggi, dopo l'evidente fallimento della campagna estiva delle forze armate ucraine, la cosiddetta controffensiva, i seguaci delle idee naziste di Kiev e i loro curatori d'oltremare fanno eco ai generali tedeschi, accusando i problemi del meteo o la vegetazione troppo fitta sul campo di battaglia per i loro errori".

Intanto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha parlato con l'omologo americano Joe Biden dei dei piani Usa di addestrare piloti ucraini sui caccia F-16. Il training inizierà a ottobre dopo che i piloti avranno ricevuto un addestramento in lingua inglese il mese prossimo, ha reso noto un portavoce del Pentagono, il generale di brigata Pat Ryder. I piloti saranno preparati presso la base della Morris Air National Guard a Tucson, in Arizona. Sempre il generale Milley ha areso noto che l'Ucraina riceverà "in un futuro non troppo lontano" i caccia F-16, mentre per i sistemi di missili a lungo raggio Atacms Washington sta ancora valutando.

