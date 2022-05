Guerra in Ucraina news, Putin taglia la corrente alla Finlandia. Vertice Nato

Kiev, 14 maggio 2022 - Guerra in Ucraina, sul giorno 80 resta il mistero sulla salute del presidente russo Putin, per il capo degli 007 di Kiev gravemente malato di cancro. Mentre si registra il primo contatto diplomatico tra Usa e Russia - e oggi a Berlino è in programma una riunione Nato dei ministri degli Esteri - dal campo di battaglia le truppe di Mosca starebbero per rinunciare a Kharkiv, per concentrare l'attacco nel Donbass.

Mosca taglia la luce alla Finlandia

Mentre la Finlandia si prepara ad annunciare la sua candidatura a membro Nato, Mosca da oggi taglia il flusso di elettricità verso Helsinki. Che però ribatte: possiamo farne a meno. Alla base ci sarebbero mancati pagamenti. Dopo la smentita dell’interruzione delle forniture di gas da parte della Russia di due giorni fa si apre dunque un nuovo fronte. La comunicazione arriva direttamente dalla utility russa Inter Rao, che lamenta mancati pagamenti dal 6 maggio scorso. Secondo Fingrid, la società di rete finlandese, “non vi è alcuna minaccia per l’adeguatezza dell’energia elettrica in Finlandia”. Quella proveniente dalla Russia rappresenta infatti circa il 10% del consumo totale della Finlandia. Secondo Fingrid, “le importazioni mancanti possono essere rimpiazzate sul mercato importando più elettricità dalla Svezia e in parte anche attraverso una maggiore produzione domestica”.

Carestia

Nel suo ultimo video-discorso, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha avvertito che la guerra e il blocco russo dei porti ucraini possono "provocare una crisi alimentare su larga scala". "I russi stanno minacciando apertamente il mondo che ci sarà carestia in decine di paesi - afferma Zelensky -. E quali potrebbero essere le conseguenze di una simile carestia? A quale instabilità politica e flussi migratori questo porterà? Quanto si dovrà spendere allora per superarne le conseguenze? Queste sono le domande a cui devono rispondere coloro che stanno ritardando le sanzioni alla Russia o stanno cercando di rinviare gli aiuti all’Ucraina".

Ambasciate riaperte

Tornano in Ucraina le diplomazie internazionali. “Già 37 ambasciate estere hanno ripreso il loro lavoro a Kiev. E sono grato a tutti loro, perché questa è la prova che l’Ucraina è forte e ha prospettive, a differenza della Federazione Russa. Sono fiducioso che altre ambasciate torneranno presto nella capitale”, ha detto il presidente ucraino Zelensky. Allo stesso tempo, ha sottolineato la necessità di tornare al lavoro per tutte le imprese ucraine che non hanno ancora ripreso le attività, sebbene possano farlo in un’area sicura. “Fornire posti di lavoro e adeguare l’attività economica alle condizioni esistenti è anche un grande lavoro per la difesa, per il nostro futuro”, ha affermato Zelensky.