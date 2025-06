Guerra in Ucraina news, attacco record di droni russi e 4 razzi ipersonici. Raid vicini alla Polonia: Varsavia fa alzare i caccia. “I missili promessi da Biden sono finiti in Israele”

07:55

Zelensky denuncia: "20 mila missili Usa promessi sono finiti in Medio Oriente"

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un'intervista ad Abc News, citata dai media ucraini, ha denunciatom il fatto che 20.000 missili di difesa promessi al Kiev dall'amministrazione Usa di Joe Biden per combattere i droni d'attacco russi Shahed sono invece stati dirottati dall'amministrazione Trump al Medio Oriente, in difesa delle forze americane.