Guerra in Ucraina, due ponti ferroviari russi saltano in aria. I partigiani di Atesh sabotano anche una ferrovia nel Donetsk

Roma, 1 giugno 2025 - Due ponti ferroviari sono crollati in Russia, uno nella regione di Bryansk e poco dopo nel Kursk. Forse si tratta di attentati, ma Kiev non ha rivendicato ancora nulla. Ma secondo il governatore del Bryansk, Alexandr Bogomaz, almeno uno lo è: "Il ponte è esploso al passaggio del treno Klimov-Mosca in cui viaggiavano 388 persone. Al momento, ci sono sette morti e tre bambini feriti". Sui canali Telegram russi è stata avanzata l'ipotesi che siano stati fatti saltare in aria i pilastri del ponte. E nella notte sempre un ponte ferroviario è crollato mentre una locomotiva lo stava attraversando anche nel Kursk, nel distretto di Zheleznogorsk. Il governatore ad interim della regione di Kursk, Alexander Khinshtein, ha reso noto che la locomotiva "è caduta sull'autostrada sotto il ponte e ha preso fuoco". I macchinisti sono rimasti feriti. Mentre il gruppo di partigiani filo-ucraini Atesh hanno sabotato una ferrovia nell'Oblast di Donetsk, nell'Ucraina occupata dai russi, interrompendo così la logistica russa. The Kyiv Independent, che riporta la rivendicazione del gruppo, fa sapere che i partigiani hanno distrutto una cabina di derivazione sulla nuova linea ferroviaria Volnovakha-Mariupol, recentemente costruita dalle forze di occupazione e di conseguenza il traffico ferroviario è stato interrotto la fornitura di carburante, equipaggiamento e munizioni alla prima linea russa.

Continuano gli intensi bombardamenti russi, l'allarme aereo è scattato in molte regioni. Si ha notizia di due attacchi missilistici e 79 raid aerei russi in cui sono state sganciate 169 bombe guidate. Su Kiev intensi attacchi con droni, ha denunciato il sindaco della capitale ucraina Vilaly Klitschko.

Foto postata da Alexander Khinshtein, governatore del Kursk, via Telegram

