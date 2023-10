Guerra Ucraina, massicci attacchi russi nella notte. Zelensky vola a Granada

08:48

Zelensky: "Sono a Granada per difesa la nostra casa comune europea"

"Sono arrivato a Granada, in Spagna, per partecipare al vertice della Comunità politica europea", ha scritto su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky che parteciperà oggi alla riunione dei leader Ue sotto la presidenza di turno spagnola. "Il nostro obiettivo comune è garantire la sicurezza e la stabilità della nostra casa comune europea", ha aggiunto. "Stiamo lavorando insieme ai partner per migliorare l`architettura di sicurezza europea, in particolare la sicurezza regionale. L`Ucraina ha proposte sostanziali a questo riguardo", ha aggiunto sottolineando l'importanza della regione del Mar Nero e gli sforzi "congiunti per rafforzare la sicurezza alimentare globale e la libertà di navigazione".