Guerra in Ucraina news, diretta: La controffensiva di Kiev sfonda a sud. Strage di russi sul fiume Dnipro. Gb: “Mosca risponderà a nord”

Roma, 26 agosto 2023 - In Ucraina la lenta controffensiva di Kiev ha sfondato a sud, nella zona di Robotyne, nella regione occidentale di Zaporizhzhia. Le truppe ucraine stanno avanzando nelle direzioni di Novodanilivka-Novopokrovka e Mala Tokmachka-Ocheretuvate. Nataliya Gumenyuk, portavoce del centro stampa militare Sud ucraino, ha dichiatato in tv pubblica che l'esercito di Kiev sta infliggendo pesanti perdite ai russi nella regione meridionale di Kherson. Le truppe di Kiev avrebbero annientato la 'sottoflotta' fluviale russa nel delta del fiume Dnipro: "In particolare, si sta lavorando molto sulla distruzione delle armi di grosso calibro". L'Istituto statunitense per lo studio della guerra (Isw) ha parlato di perdite significative dei soldati di Mosca per il supporto inadeguato su un'isola nel delta del Dnipro.

Nella notte c'è stato anche un nuovo attacco con droni contro Mosca e i tre principali aeroporti sono stati temporaneamente chiusi. Il sindaco di Mosca, Sergei Sobyanin, ha riferito di un drone abbattuto dai sistemi di difesa aerea sul distretto Istra della regione di Mosca, a circa 50 km a ovest del Cremlino. Nell'ultimo periodo gli attacchi aerei contro la capitale russa si sono intensificati, solo ieri sono stati abbattuti 42 droni ucraini.

Ma Osca non sta a guardare, e i servizi d'intelligence del Regno Unito hanno messo in guardia Kiev: c'è "una possibilità realistica" che le forze russe reagiscano nei prossimi due mesi aumentando "l'intensità" della loro offensiva nella zona nordorientale del Paese, conseguenza della perdita di terreno più a sud. Gli esperti britannici ritengono che i russi attaccheranno nell'asse tra le località di Kupyansk, nella regione di Kharkiv, e quella di Lyman, nel Donetsk, cercando di avanzare in direzione del fiume Oskil allo scopo di proteggere i territori già occupati.

Intanto continua la deportazione di minorenni in Russia da parte delle amministrazioni dei territori occupati. Lo denuncia il Centro Nazionale della Resistenza, e ripreso adll'agenzia Ukrinform: "Si sono registrati sempre più casi di bambini portati dai territori temporaneamente occupati ai centri sanitari e ricreativi nel territorio della Federazione Russa con il pretesto di 'riposo e svago'". In particolare vengono segnalati molti bambini ucraini portati nella Repubblica di Kabardino-Balkaria della Federazione Russa e nella regione di Novosibirsk.

