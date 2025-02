Trump contro Zelensky, Tajani: “Parole che non ci appartengono”. Ma “non entriamo in polemica”

Roma, 20 febbraio 2025 – “Le parole di Trump contro Zelensky? Non è un linguaggio che ci appartiene ma non dobbiamo entrare in polemica”. All’indomani del duro attacco del presidente degli Stati Uniti contro il leader ucraino, definito “dittatore mai eletto”, Antonio Tajani prova a gettare acqua sul fuoco: “Il nostro interesse è che l’Europa sia unita”. Il ministro degli Esteri italiano ricorda che Zelensky è stato eletto democraticamente e che è stato proprio Trump a portarlo in Europa. In ogni caso, è necessario “tenere i nervi saldi”, andare a “testa alta” di fronte a Usa e Russia, senza però mischiarsi nello scontro verbale. Quando ancora manca un progetto concreto per una tregua – i colloqui hanno visto finora due soli interlocutori, Stati Uniti e Russia – in Europa si continua a ragionare del piano di peacekeeping. Londra ipotizza l’invio di 30mila soldati europei per garantire il cessate il fuoco. Per Tajani meglio una forza Onu in un’ “area neutra”.

