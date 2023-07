Guerra in Ucraina, diretta news. Washington valuta se fornire a Kiev anche i missili Atacms con portata di oltre 300 chilometri

Roma, 12 luglio 2023 - In Ucraina la controffensiva delle forze di Kiev non si arresta, secondo Institute for the study of war (Isw) è stato liberato "quasi altrettanto territorio di quello catturato dai russi in oltre sei mesi". E la Russia continua a rispondere con pesanti bombardamenti aerei su Kiev e altre importanti città ucraine. La capitale è stata bersaglio di droni kamikaze per la seconda notte di seguito, la difesa aerea ha respinto l'attacco, secondo quanto dichiarato dall'amministrazione militare regionale di Kiev. Ma l’avanzata ucraina non è una marcia trionfale e il ministro della Difesa russo, Sergey Shoigu, ha rivendicato la vittoriosa difesa russa nella zona di Karmazinovka, nella regione ucraina di Lugansk, e l'avanzamento delle truppe di Mosca per un chilometro e mezzo di profondità, su un fronte di due chilometri. Il generale a capo dell'Operazione speciale ha anche sottolineato che l'Ucraina "ha perso più di 26 mila soldati e 3 mila carri armati" dall'inizio della sua controffensiva, e che non ha raggiunto nessuno degli obiettivi proposti.

Un carro armato ucraino

Quindi per migliorare l’azione militare ucraina, dopo le bombe a grappolo, e sulla scia dei missili a lungo raggio Scalp francesi e Storm Shadow inglesi forniti a Kiev da Parigi e Londra, ora Washington sta valutando la possibilità di inviare in Ucraina anche i missili Atacms, con una portata di oltre 300 chilometri, scrive il New York Time. Un armamento che consentirebbe alle forze di Kiev di colpire dietro le linee russe, potendo arrivare in territorio russo e in Crimea. La decisione però non è stata presa perché "gli Stati Uniti sono ancora riluttanti a inviare all'Ucraina uno dei suoi limitati stock di sistemi missilistici tattici dell'esercito a lungo raggio" anche se l'amministrazione Biden riconosce che le forze di Kiev stanno esaurendo pericolosamente le munizioni nel tentativo di respingere le forze di Mosca.

