Kiev: attacco russo al mercato di Kherson: 7 morti. Rutte: l’Ucraina resta la priorità per la Nato

07:42

Rutte: l'Ucraina resta la priorità per la Nato

"Non vedo l'ora di iniziare, ringrazio Jen per l'amicizia. L'Ucraina resta una priorità per l'alleanza. Ma anche la difesa e la deterrenza, dobbiamo spendere di più. Inoltre entrambi crediamo che il legame transatlantico sia alla base della Nato". Lo ha detto Mark Rutte, neo segretario generale della Nato, nel corso delle dichiarazioni congiunte con Jens Stoltenberg.