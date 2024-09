Ucraina, droni russi su porto sul Danubio: morti e feriti. Biden: “Sostegno Usa in ogni fase, Kiev vincerà la guerra”

07:28

Mosca: indagati 3 giornalisti stranieri per ingresso nel Kursk

I servizi di sicurezza russi (Fsb) hanno aperto indagini penali contro tre giornalisti, due americani e un rumeno, che hanno attraversato "illegalmente" la frontiera russa dall'Ucraina per fare reportage nella parte occupata della regione di Kursk: lo riferisce Interfax. I due americani, Kathryn Diss e Fletcher Yeung, lavorano per l'emittente Abc, mentre il giornalista rumeno Mircea Barbu lavora per HotNews. In totale, dal 17 agosto sono state aperte indagini contro "12 giornalisti stranieri" per accuse di questo tipo, ha dichiarato l'FSB.