Ucraina, la svolta sul fronte a Kherson: le forze di Kiev oltre il Dnipro

Kiev, 17 novembre 2023 - Dopo le indiscrezioni delle ore precedenti, arrivano le conferme: il Corpo dei Marines ucraini ha annunciato infatti che le loro forze hanno effettuato una serie di attacchi sulla sponda orientale del fiume Dnipro occupata dai russi, vicino alla città meridionale di Kherson, stabilendo diverse ‘teste di ponte’. Un risultato importante per Kiev, che vede la sua controffensiva andava avanti a rilento tra molte difficoltà.

“Le forze di difesa ucraine hanno condotto una serie di operazioni di successo sulla riva sinistra del fiume Dnipro, lungo il fronte di Kherson", si legge in un messaggio pubblicato sui social media. Il corso d'acqua è di fatto la linea del fronte nel sud del Paese, ma la Russia ha ammesso per la prima volta questa settimana che le forze ucraine hanno rivendicato alcuni territori sulla sponda opposta.

Le bombe russe sulla regione

Il capo dell'amministrazione militare regionale, Oleksandr Prokudin, come riporta Ukriform, ha riferito che sei persone sono morte e 10 sono rimaste ferite nel corso dei bombardamenti russi di ieri nella regione di Kherson, nell'Ucraina meridionale: lo ha reso noto. Nelle ultime 24 ore le Forze russe hanno effettuato 58 attacchi nella regione sparando un totale di 347 proiettili con mortai, artiglieria, sistemi di razzi a lancio multiplo Grad, carri armati, droni e aerei, ha precisato Prokudin su Facebook. Tra gli obiettivi presi di mira, ha aggiunto, ci sono quartieri residenziali di città e villaggi, edifici amministrativi, un negozio nel distretto di Kherson, oltre ad una struttura medica e stazioni di servizio.

Un militare ucraino a Kherson (Ansa)

La campagna d’inverno di Mosca

Intanto, secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, le forze russe stanno con tutta probabilità accumulando missili per attaccare gli impianti energetici dell'Ucraina nei prossimi mesi invernali. “Penso che stiano accumulando missili, ma non ne hanno molti di più di prima. Altrimenti avrebbero già iniziato a bombardare”, ha detto.

L'Ucraina si aspetta una nuova campagna di attacchi russi alla sua rete energetica, come è avvenuto l'inverno scorso quando milioni di ucraini sono rimasti senza riscaldamento o elettricità a temperature gelide. "Penso che siamo meglio preparati per l'inverno”, ha detto Zelensky. “Ma non credo che la Russia utilizzerà meno armi”, ha aggiunto.