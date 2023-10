Guerra Ucraina, bombe su case a Karkhiv. Morto un bambino di 10 anni, neonato tra feriti. News in diretta

Kiev, 6 ottobre 2023 – Due potenti esplosioni hanno devastato questa mattina il centro di Kharkiv: un cratere si è aperto tra le case, per fortuna senza abbatterle. È morto un bambino di 10 anni e altre 16 persone sono rimaste ferite, tra cui un neonato di 11 mesi. Nella notte, “massiccio attacco con i droni” nella zona di Odessa: danneggiato un deposito di grano al confine con la Romania. Dal vertice europeo in corso in Spagna, Zelensky ha rinnovato l’appello: “Non abbandonate l’Ucraina”. Ecco cosa sta succedendo oggi sul fronte: news in tempo reale.

Attacco russo in Ucraina