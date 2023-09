Ucraina, Kiev: “Elezioni farsa nelle regioni occupate”

Kiev, 8 settembre 2023 – L'Ucraina denuncia le “elezioni farsa” organizzate dalla Russia nei territori occupati e previste per domenica. “Le pseudo-elezioni della Russia nei territori temporaneamente occupati non hanno alcun valore”, ha affermato il ministero degli Esteri ucraino in una nota, invitando i suoi partner stranieri “a condannare le azioni arbitrarie e vane della Russia”.

Alla vigilia del G20 di New Delhi la guerra in Ucraina è uno dei temi caldi in agenda. “Il fattore più destabilizzante resta l'aggressione di Mosca contro Kiev che ha aumentato i prezzi di cibo ed energia e siamo consapevoli dei rischi per la crescita globale". Il segretario al Tesoro, Janet Yellen ha detto che "la cosa più importante che potremmo fare per la crescita globale è che la Russia metta fine alla sua brutale guerra contro l'Ucraina". Quanto alla Cina, Yellen, incontrando i media a New Delhi, ha osservato che "c'è un rallentamento dell'economia" che "richiede politiche di aggiustamento. Monitoriamo, ma non vedo significativi effetti sugli Usa".

Le città di Zaporizhzhia, Kryvvi Rih e Sumy si sono svegliate sotto il “fuoco” nemico. Una pioggia di missili ha colpito i tre centri cittadini, uccidendo una persona e ferendone almeno 45. Lo riferisce il Kyiv Independent citando fonti ufficiali.