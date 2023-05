G7, Zelensky arrivato a Hiroshima. Russia: ingresso vietato a 500 cittadini Usa, c’è anche Obama

Kiev, 20 maggio 2023 – A bordo di un aereo francese, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato a Hiroshima per partecipare al summit dei capi di Stato e di governo del G7. Lo ha riferito una fonte diplomatica. Partito dall'aeroporto di Gedda, in Arabia Saudita, dove ha partecipato al vertice della Lega Araba, Zelensky presenzierà di persona all'ultimo giorno di lavori in Giappone. In programma anche un bilaterale con il primo ministro di Tokyo Fumio Kushida

L'aereo di Zelensky durante l'atterraggio a Hiroshima

Intanto Mosca ha deciso di vietare l'ingresso in Russia a ''500 cittadini americani'', tra cui l'ex presidente Barack Obama. Ma anche l'ex ambasciatore di Washington a Mosca Jon Huntsman e il generale Charles Q. Brown, futuro capo di stato maggiore degli Stati Uniti. Come riporta la Cnn anche a due suoi giornalisti, Stephen Colbert e Erin Burnett, è stato impedito l'ingresso in Russia. Si tratta, ha spiegato il ministero russo degli Affari Esteri, di una "risposta alle sanzioni antirusse imposte dall'amministrazione di Joe Biden". Sul fronte della guerra in Ucraina, sono 18 i droni russi abbattuti dalle forze ucraine sui cieli di Kiev la notte scorsa: lo ha reso noto l'Aeronautica militare ucraina, come riporta il Kyiv Independent. “Dopo la mezzanotte, gli occupanti russi hanno attaccato l'Ucraina da nord con 18 droni d'attacco Shahed-136/131 diretti nella regione di Kiev - hanno affermato i militari -. Sono stati tutti distrutti dalle forze e dai mezzi del Centro di comando aereo dell'Aeronautica militare”.

Guerra in Ucraina, news in diretta