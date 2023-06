Ucraina, news in diretta. Kiev: “Liberati 8 villaggi in due settimane”. Abbattuti missili Kalibr lanciati dal Mar Nero La viceministra della Difesa: “Riconquistati 113 chilometri quadrati in precedenza occupati dai russi”. Nella notte esplosioni a Odessa. L’Onu attacca Mosca: “Nega aiuti in aree colpite dalle inondazioni dopo la distruzione della diga di Kakhovka”