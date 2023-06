Ucraina news: bombe russe su Kryvyi Rih, la città di Zelensky: almeno sei morti e diversi feriti

8:30 Usa: “Verso nuovo pacchetto di aiuti da 325 milioni” Gli Stati Uniti si apprestano ad annunciare un nuovo pacchetto di aiuti all'Ucraina da 325 milioni di dollari che include i veicoli da combattimento Bradley e Stryker. Lo riporta il New York Times citando alcune fonti del Pentagono, secondo le quali il nuovo pacchetto sarà annunciato martedì. Gli aiuti arrivano mentre il capo del Pentagono Lloyd Austin di prepara a partire per Bruxelles per una serie di incontri Nato.

8:40 Kiev: crollo della diga Kakhovka, danni per 4 miliardi di euro Il crollo della diga di Kakhovka ha causato danni per circa 4 miliardi di euro al sistema di bonifica dell'acqua e ai canali d'irrigazione dell'Ucraina, ha annunciato il ministero dell'Agricoltura di Kiev citato dai media locali. A meno che l'approvvigionamento idrico non venga ripristinato l'agricoltura sarà impossibile nel sud dell'Ucraina “nel prossimo futuro”, ha osservato il dicastero spiegando che il bacino idrico di Kakhovka era la fonte per il 94% dei sistemi di irrigazione nell'oblast di Kherson, per il 74% di quelli nella regione di Zaporizhzhia e per il 30% di quelli nell'oblast di Dnipropetrovsk.

8:50 Missili russi su Kiev: “Tutti abbattuti” Sono stati tutti abbattuti dai sistemi di difesa aerea i missili da crociera Kh-101/555 lanciati dai russi nella notte verso Kiev, secondo l'amministrazione militare della capitale ucraina. “Secondo rapporti provvisori, nel loro attacco a Kiev i nemici hanno utilizzato missili tradizionalmente lanciati da bombardieri strategici Tu-95Ms dall'area del Mar Caspio. Tutti gli obiettivi sono stati rilevati e distrutti con successo dalle forze di difesa nello spazio aereo intorno a Kiev”, affermano le autorità ucraine aggiungendo che al momento non sono stati segnalati vittime o feriti.

8:52 Attacco a Kryvyi Rih: morti salgono a sei Il bilancio dei morti nell'attacco russo alla città di Kryvyi Rih, nell'Ucraina centrale, è salito a sei: lo ha reso noto su Telegram il sindaco, Oleksandr Vilkul. “Purtroppo già sei sono morti”, ha scritto il primo cittadino della città natale del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. In precedenza era stato riferito che i feriti erano 25 e Vilkulv aveva annunciato che 10 di loro erano gravi e altri tre erano in condizioni critiche.

9:30 Bombe su Kryvyi Rih: la condanna dell’Onu L'Onu ha condannato oggi fermamente l'attacco russo alla città di Kryvyi Rih, nell'Ucraina centrale, che ha provocato almeno sei morti e oltre 20 feriti. “L'invasione della Russia ha, ancora una volta, causato vittime e portato sofferenze al popolo ucraino. Questa mattina, un attacco a Kryvyi Rih ha colpito un edificio residenziale, uccidendo e ferendo molti civili. Il diritto umanitario internazionale è chiaro: i civili e le infrastrutture civili non sono un obiettivo”: ha scritto su Twitter la coordinatrice umanitaria delle Nazioni Unite in Ucraina, Denise Brown.