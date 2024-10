Guerra in Ucraina, missile russo su nave civile a Odessa. Ue si spacca su nuove sanzioni a Mosca

07:58

"Corea del Nord può inviare truppe in Ucraina"

Il ministro della Difesa sudcoreano Kim Yong-hyun ha affermato che la Corea del Nord potrebbe inviare il suo personale militare regolare in Ucraina per assistere la Russia nella sua guerra di aggressione. "Dato che Russia e Corea del Nord hanno firmato un trattato reciproco simile a un'alleanza militare, la possibilità di un tale dispiegamento è altamente probabile", ha affermato il ministro, citato dall'agenzia di stampa sudcoreana Yonhap. A giugno, Russia e Corea del Nord hanno firmato un accordo bilaterale sulla partnership strategica globale di durata illimitata. Secondo l'articolo 4 dell'accordo, se una delle parti dovesse subire un'aggressione armata da parte di uno stato o di un gruppo di stati e trovarsi in una condizione di conflitto, l'altra parte dovrebbe immediatamente fornire assistenza militare e di altro tipo con tutti i mezzi disponibili in conformità con l'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite e in conformità con le leggi russe e nordcoreane. Il presidente russo Vladimir Putin ha affermato in passato che la Russia "non ha chiesto" alla Corea del Nord di partecipare al conflitto dalla parte russa, sottolineando che "non ce n'è bisogno".