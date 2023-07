Guerra Ucraina diretta, Zelensky ringrazia Biden per le bombe a grappolo: “Pace più vicina”

08-07-2023 07:44:00

Ambasciatore russo: “Bombe a grappolo gesto disperato”

Gli Stati Uniti hanno deciso di fornire bombe a grappolo all'Ucraina per disperazione, ma la mossa non influenzerà la determinazione della Russia a raggiungere gli obiettivi della 'operazione militare speciale', come i russi chiamano l'invasione del Paese vicino: parola dell'ambasciatore russo negli Stati Uniti, Anatoly Antonov. "Le bombe a grappolo sono un gesto disperato. Questa misura racconta la storia che gli Stati Uniti e i loro 'satelliti' si sono resi conto di essere impotenti. Ma non vogliono ammettere i propri fallimenti e il fallimento dei tentativi delle forze ucraine di condurre un'offensiva contro le regioni russe. Da qui quest'ultima follia". Lo riferisce l'agenzia russa Tass