Guerra in Ucraina, Kiev: sfondata la difesa russa nel sud. “L’inverno non rallenterà la controffensiva”

Kiev, 23 settembre 2023 – L’inverno sta arrivando, ma la controffensiva delle forze ucraine non cederà. Anzi. Da Kiev giunge la notizia dello sfondamento della linea di difesa russa nel sud. Il generale ucraino Tarnavsky ha ammesso che le sue truppe si stanno muovendo più lentamente del previsto. “Non così velocemente come ci si aspettava, non come nei film sulla Seconda Guerra Mondiale”, ha affermato: “La cosa principale è non perdere questa iniziativa (che abbiamo). E, beh, non perderla nella pratica, con le azioni”.

L'inverno, quindi, non rallenterà la controffensiva ucraina. Ne è sicuro Tarnavsky. “Il tempo – dice – può essere un serio ostacolo durante l'avanzata, ma considerando come ci muoviamo, per lo più senza veicoli, non credo che influenzerà pesantemente la controffensiva”. E la svolta è sempre più vicina: “Arriverà dopo Tokmak”, precisa il generale riferendosi alla cittadina ucraina nella regione di Zaporizhzhia diventata un hub strategico per la Russia e il primo grande obiettivo ucraino nel sud.

Intanto, a Sebastopoli, in Crimea, è stato attivato il sistema di difesa aerea, all'indomani dell'attacco ucraino contro il quartier generale della flotta russa del Mar Nero che avrebbe causato 9 morti e 16 feriti, tra cui due alti comandanti.