Ucraina notizie in diretta, Kiev: “Questo inverno non potremo usare gli F-16”. I piloti non sono pronti

Kiev, 17 agosto 2023 – L’Ucraina non sarà in grado a breve di utilizzare gli F-16, gli aerei da combattimento degli alleati occidentali. “È già ovvio che non saremo in grado di proteggere l' Ucraina con F-16 questo autunno e inverno” fa sapere Yuriy Ignat, portavoce dell'Aeronautica militare di Kiev. La formazione dei piloti ucraini è in ritardo. Il presidente americano Joe Biden ha approvato in maggio un programma di addestramento ma non ha ancora chiarito i tempi della fornitura di questi aerei.

Un F-16 (Ansa)

Continua intanto la guerra dei droni. La Russia ne ha lanciati 16 nelle ultime 24 ore, abbattuti dalle forze di difesa aerea di Kiev. Tredici erano stati neutralizzati ieri nelle regioni di Odessa e Mykolaiv, altri tre nella regione di Kharkiv questa mattina. Dall’altra parte, le forze armate di Mosca dichiarano di aver sventato un attacco sulla regione meridionale di Belgorod.

Il conflitto non finirà nel giro di qualche mese. Lo ricordava ieri la vice premier ucraina Iryna Vereshchuk. Ci si prepara dunque a un inverno di combattimenti. Non a caso, il presidente ucraino Zelenskyy ha firmato una legge che proroga la legge marziale e la mobilitazione per 90 giorni, fino al 15 novembre. La buona notizia per la popolazione ucraina arriva dall’intelligence britannica secondo cui l’Ucraina ha abbastanza riserve di combustibile per potersi riscaldare durante l’inverno di guerra.

