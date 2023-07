Guerra in Ucraina, attacco russo con droni su Kiev. Allarme antiaereo in sei regioni

8:30

Lavrov: F-16 in Ucraina come una minaccia nucleare per Mosca

Gli F-16 in Ucraina rappresenteranno una minaccia “nucleare” per Mosca. A dirlo è il ministro russo degli Esteri, Serghei Lavrov, in un'intervista al quotidiano Lenta.ru. "Un esempio di sviluppo estremamente pericoloso è il piano degli Stati Uniti di trasferire aerei da combattimento F-16 al regime di Kiev – ha dichiarato Lavrov – . Abbiamo informato le potenze nucleari di Stati Uniti, Gran Bretagna e Francia che la Russia non può' ignorare la capacità di questi aerei di trasportare armi nucleari armi. L'Ucraina sarà considerata da noi come una minaccia dall'Occidente nella sfera nucleare".