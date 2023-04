Diretta Ucraina, Russia: occidente isterico sul nucleare. Wp: “Wagner chiede armi alla Turchia”

Roma, 9 aprile 2023 – Nessuna tregua per Pasqua in Ucraina, dove la guerra continua inesorabile. Un uomo di 50 anni e sua figlia di 11 sono morti in seguito ai bombardamenti russi della notte scorsa sulla città di Zaporizhzhia, scrive su Facebook il Dipartimento per le emergenze dell'omonima regione, come riporta Ukrinform. Le truppe ucraine hanno respinto ieri più di 50 attacchi russi nelle direzioni di Lyman. Stilettata del Cremlino all'Occidente che “non ricorda le armi nucleari statunitensi in Europa, ma risponde istericamente alle intenzioni della Russia di costruire strutture di stoccaggio per tali armi in Bielorussia". Nel frattempo, secondo il Washington Post, il Gruppo Wagner avrebbe cercato di acquistare armi dalla Turchia, Paese alleato della Nato. Risuonano come monito e appello, intanto, le parole di Papa Francesco oggi in Piazza San Pietro durante la cerimonia Pasquale: “Sia pace in Ucraina e arrivi luce sulla Russia".

Le news in diretta