Guerra Ucraina diretta, bombe russe su Odessa e Mykolaiv: morti e feriti

Zuppi ha consegnato a Biden la lettera del Papa

Il cardinale Matteo Zuppi ha consegnato a Biden, nel corso della missione a Washington, una lettera del Papa. Oltre un'ora di faccia a faccia ''in un clima di grande cordialità e di ascolto reciproco. Durante il colloquio è stata assicurata la piena disponibilità a sostenere iniziative in ambito umanitario, particolarmente per i bambini e le persone più fragili, sia per dare risposta a tale urgenza che per favorire percorsi di pace''. Lo fa sapere la Santa Sede al termine della missione dell'arcivescovo di Bologna e Presidente della Cei a Washington come inviato del Papa per la missione di pace per l'Ucraina.