Ucraina, Trump dialoga con Putin: a Parigi summit per non escludere Ue e Kiev da piano per la pace

Roma, 16 febbraio 2025 – Parte domani da Parigi la lotta dell'Europa per non restare fuori dal negoziato sull'Ucraina, che gli Stati Uniti intendono condurre da soli con la Russia. Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha convocato d'urgenza una riunione dei principali leader europei con l'obiettivo di studiare una strategia congiunta che consenta di avere un peso in una trattativa che i presidenti di Usa e Russia, Donald Trump e Vladimir Putin, intendono condurre come una partita a due. La Conferenza sulla sicurezza conclusa oggi a Monaco è stata un doppio schiaffo dell'amministrazione Trump all'Unione Europea. Venerdì, in apertura, il provocatorio discorso del vicepresidente J.D. Vance, che ha accusato il vecchio continente di aver tradito i valori fondamentali condivisi con l'America, a partire da una libertà di espressione che sarebbe "in ritirata", e ha invitato, in piena campagna elettorale, i partiti tradizionali tedeschi a collaborare con i nazionalisti di Afd. Sabato la seconda doccia fredda con il generale Keith Kellogg, inviato Usa per l'Ucraina, che ha esplicitato agli alleati europei (Germania, Francia, Italia e Regno Unito) l'intenzione di escluderli dal tavolo, citando lo sfortunato precedente degli accordi di Minsk. Tutte le cancellerie europee presenti, pur con toni diversi, hanno sottolineato la necessità che il negoziato coinvolga l'Europa e, soprattutto, l'Ucraina, che rischia di essere costretta ad accettare una pace imposta dall'alto.

Nei giorni scorsi il capo del Pentagono, Pete Hegseth, aveva avvertito che l'America intende concentrare le sue risorse militari nell'Indo-Pacifico e che il peso della tutela dell'Ucraina sarebbe ricaduto soprattutto sulle spalle degli alleati. Ciò equivale a chiedere all'Europa di mettere in campo uomini e mezzi per la difesa di Kiev senza però essere coinvolti nella trattativa.

Un rifugio protettivo danneggiato dai russi sui resti del reattore della centrale nucleare di Chernobyl

SEGUI LA DIRETTA