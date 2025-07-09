Roma, 9 luglio 2025 – Guerra in Ucraina, altra notte difficile nel Paese. Le forze russe hanno condotto un altro attacco su larga scala, utilizzando missili e droni. Le forze armate ucraine riferiscono che la difesa aerea di Kiev è intervenuta in molte regioni, compresa la capitale. Tra le due e le tre di questa notte, ora locale, l'Aeronautica militare ucraina ha segnalato il lancio di missili aerobalistici ipersonici Kh-47M2 Kinzhal da un aereo MiG-31K verso Lutsk, aggiungono le forze armate di Kiev. Proprio quello su Lutsk, che si trova nella parte occidentale del'Ucraina, a nord di Leopoli, "è stato il più intenso che la città abbia subito dall'inizio dell'invasione su vasta scala.

Il presidente russo Vladimir Putin (foto Imagoeconomica)

Intanto è gelo tra Trump e Putin. Il presidente russo dice "un sacco di stronzate" sull'Ucraina, attacca il capo della Casa Bianca tornando a minacciare nuove sanzioni contro Mosca e valutando l'invio di un ulteriore sistema di difesa Patriot a Kiev. Ma il Cremlino oggi minimizza. Il presidente Usa non venne informato dal Pentagono dell'imminente ok allo stop alle armi per l'Ucraina, secondo Cnn. Zelensky ha incontrato il Papa, oggi pomeriggio da Mattarella.

