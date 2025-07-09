Roma, 9 luglio 2025 – Guerra in Ucraina, altra notte difficile nel Paese. Le forze russe hanno condotto un altro attacco su larga scala, utilizzando missili e droni. Le forze armate ucraine riferiscono che la difesa aerea di Kiev è intervenuta in molte regioni, compresa la capitale. Tra le due e le tre di questa notte, ora locale, l'Aeronautica militare ucraina ha segnalato il lancio di missili aerobalistici ipersonici Kh-47M2 Kinzhal da un aereo MiG-31K verso Lutsk, aggiungono le forze armate di Kiev. Proprio quello su Lutsk, che si trova nella parte occidentale del'Ucraina, a nord di Leopoli, "è stato il più intenso che la città abbia subito dall'inizio dell'invasione su vasta scala.
Intanto è gelo tra Trump e Putin. Il presidente russo dice "un sacco di stronzate" sull'Ucraina, attacca il capo della Casa Bianca tornando a minacciare nuove sanzioni contro Mosca e valutando l'invio di un ulteriore sistema di difesa Patriot a Kiev. Ma il Cremlino oggi minimizza. Il presidente Usa non venne informato dal Pentagono dell'imminente ok allo stop alle armi per l'Ucraina, secondo Cnn. Zelensky ha incontrato il Papa, oggi pomeriggio da Mattarella.
Le notizie di oggi
Francia e Regno Unito sono pronti a "coordinare" la loro deterrenza nucleare e proteggere l'Europa da qualsiasi "minaccia estrema". Lo annunciato il ministero della Difesa britannico e la Presidenza francese. Domani Emmanuel Macron e Keir Starmer firmeranno un documento che "affermerà per la prima volta che i rispettivi deterrenti dei due Paesi sono indipendenti ma possono essere coordinati".
L'Estonia potrebbe porre il veto al 18° pacchetto di sanzioni dell'Unione europea nei confronti della Russia qualora il tetto dei prezzi del petrolio russo non venisse abbassato dagli attuali 60 a 45 dollari al barile. Lo ha detto oggi il ministro degli Esteri Margus Tsahkna. "Abbiamo una posizione molto chiara su questo punto e non intendiamo arretrare", ha precisato Tsahkna. La presa di posizione estone arriva all'indomani delle voci secondo cui alcuni Paesi mediterranei, tra cui Malta, vorrebbero che il tetto venga rimosso dal pacchetto di sanzioni al momento in elaborazione a Bruxelles.
Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky ha incontrato il rappresentante speciale del presidente degli Stati Uniti per l'Ucraina a Roma. Secondo Rbc Ucraina il consigliere del capo dell'ufficio del presidente ucraino, Mykhailo Podoliak, consultato prima dell'incontro, ha detto di ritenere che Zelensky avrebbe discusso di tre punti importanti con Kellogg: accelerazione della fornitura di armi, aumento del volume delle forniture e sincronizzazione delle posizioni sulla guerra e sulla Russia.
L'inviato speciale del presidente Trump per l'Ucraina, il generale Keith Kellogg, che guiderà la delegazione statunitense all'Ukraine Recovery Conference, secondo quanto si apprende parteciperà anche, insieme alla presidente del Consiglio Meloni, al presidente ucraino Zelensky e agli altri leader presenti a Roma, alla riunione della Coalizione dei Volenterosi che si terrà domani, 10 luglio, a margine della Conferenza. Si tratta della prima volta che gli Stati Uniti prendono parte al formato della Coalizione dei Volenterosi.
Vladyslav Volochyn, portavoce del Comando meridionale dell'esercito dell'Ucraina, ha affermato che le forze russe si tanno preparando alla ripresa di una nuova offensiva sul fronte meridionale dell'Ucraina. L'esercito russo potrebbe presto riprendere le operazioni offensive in diverse zone delle regioni di Zaporizhzhia e Kherson. "Il nemico sta attualmente riorganizzando le sue forze e risorse, rafforzando le posizioni con membri di gruppi d'assalto, fornendo loro supporto tecnico, bonificando le vie di accesso dalle mine e rafforzando le sue riserve e la logistica in preparazione alla ripresa delle operazioni d'assalto attive in due settori dell'oblast di Zaporizhzhia: Orikhiv e Hulyaipole'', ha detto Volochyn in televisione. L'ufficiale ha inoltre segnalato alcuni ridispiegamenti dell'esercito russo attorno a Prydniprovske, nell'oblast di Kherson, e un aumento dei bombardamenti sulla riva destra del fiume Dnipro, nella stessa regione.
Il presidente Sergio Mattarella ricevendo al Quirinale il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ribadito il sostegno all'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea: "Auspico che si aprano presto i negoziati".
"Come ha affermato la dichiarazione del vertice Nato, la sicurezza ucraina si indentifica con la sicurezza europea, contro chi vorrebbe tornare a una concezione di predominio dei rapporti tra gli Stati, facendoci fare un salto all'indietro di quasi un secolo", detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando al Quirinale il suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky.
"Ringraziamo l'Italia per questa opportunità, per le parole di sostegno alla nostra integrità territoriale, alla sovranità dell'Ucraina e al nostro popolo", le parole del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, durante l'incontro al Quirinale con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. "Desidero ringraziare tutto il popolo italiano e la premier Meloni, nonché lei, signor presidente, per aver riconosciuto con fermezza il bene e che questa guerra scatenata da Putin è un grande male".
"È un piacere incontrarla nuovamente, per ribadire la grande amicizia che lega l'Italia all'Ucraina e il pieno sostegno del nostro Paese all'indipendenza, alla sovranità e all'integrità territoriale dell'Ucraina, con la vicinanza più intensa e concreta", così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha aperto i colloqui con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky al Quirinale. "La nostra posizione rimane assolutamente ferma - ha proseguito Mattarella -. Vorrei anche esprimere l'ammirazione per il comportamento del popolo ucraino, cosa che rafforza la nostra convinzione di appoggio e sostegno pieno al vostro Paese".
Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha incontrato oggi a Roma l'inviato speciale degli Stati Uniti per l'Ucraina, Keith Kellogg, fa sapere su X il ministero della Difesa italiano. I temi dell'incontro sono stati il sostegno all'Ucraina e la sicurezza globale. "Il cessate il fuoco è il primo passo per restituire speranza al popolo ucraino. Solo così si potranno creare le condizioni per una pace giusta e duratura. L'Italia continuerà a contribuire in modo concreto, rafforzando il proprio impegno per la stabilità e sostenendo una nazione colpita ogni giorno da attacchi sempre più intensi. In uno scenario internazionale interconnesso, serve una strategia condivisa e lungimirante. La sicurezza non può più fermarsi ai confini euro-atlantici: è una responsabilità globale", ha detto Crosetto.
"Il Papa ha riaffermato la disponibilità ad accogliere in Vaticano i Rappresentanti di Russia e Ucraina per i negoziati". Così una nota vaticana dopo l'incontro tra Leone XIV e Volodymyr Zelensky. Il Papa si è intrattenuto col presidente ucraino "sul conflitto in corso e sull'urgenza di percorsi di pace giusti e duraturi" e nell'incontro si è inoltre "ribadita l'importanza del dialogo come via privilegiata per porre fine alle ostilità". "Il Papa ha espresso dolore per le vittime e rinnovato la preghiera e la vicinanza al popolo ucraino, incoraggiando ogni sforzo volto alla liberazione dei prigionieri e alla ricerca di soluzioni condivise", conclude la nota.
Mosca ha attaccato in due ondate gli insediamenti di Rodynske e Kostyantynivka nella regione di Donetsk con droni e bombe aeree, uccidendo 8 civili. Lo denuncia la Procura regionale di Donetsk, come riporta Ukrainska Pravda. Nel primo raid sono state colpite le auto, uccidendo 5 persone. Dopo 10 minuti i russi hanno sganciato due bombe aeree Fab-250 su Kostyantynivka. Tre uomini, di 42, 53 e 71 anni, sono morti per strada.
Donald Trump è conosciuto per usare "uno stile rude nelle frasi che usa", ma a proposito di questo il Cremlino è "tranquillo". Lo ha detto il portavoce Dmitry Peskov commentando i toni sempre più aspri usati dal presidente americano nei confronti di Vladimir Putin, accusato tra l'altro di dire "stronzate". Lo riferisce l'agenzia Ria Novosti.
Papa Leone XIV ha ricevuto questa mattina in udienza Volodymyr Zelensky. Ne dà notizia il bollettino della sala stampa vaticana. Il presidente ucraiano è a Roma per la Conferenza sulla ricostruzione dell'Ucraina del 10 e 11 luglio nella capitale. Oggi previsto l'incontro anche con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.
"Donald Trump durante un incontro privato con i donatori nel 2024 ha affermato che aveva cercato di dissuadere il presidente russo Vladimir Putin dall'attaccare l'Ucraina minacciando di bombardare Mosca a tappeto per rappresaglia". Lo rivela la Cnn facendo riferimento ad una registrazione audio. "Se vai in Ucraina, bombarderò Mosca a tappeto. Ti dico che non ho altra scelta", avrebbe detto a Putin. "Ma poi lui mi rispose di non credermi", aggiunse Trump. Quest'ultimo avrebbe poi affermato di aver trasmesso un avvertimento simile anche al presidente cinese Xi Jinping in merito ad una possibile invasione di Taiwan, dicendogli che gli Stati Uniti "avrebbero risposto bombardando Pechino".
"Noi continueremo a portare avanti questo sostegno alla Ucraina. I mezzi della diplomazia sono esauriti". Lo ha detto il cancelliere tedesco Friedrich Merz parlando al Bundestag. "Se un regime criminale con violenza militare mette in discussione il diritto di esistenza di un intero Paese e si avvia a distruggere l'intero ordine pacifico del continente europeo il governo da me guidato farà tutto quello che è in suo potere per impedirlo", ha continuato. "E lo facciamo per assicurare pace, libertà e benessere nel nostro Paese. Per nessun altro motivo", ha concluso.
L'Ucraina ha reso noto che la notte scorsa la Russia ha lanciato il più grande attacco di droni e missili dall'inizio della guerra prendendo di mira principalmente la parte occidentale del Paese. L'aeronautica militare ucraina ha precisato che l'esercito russo ha lanciato 728 droni e 13 missili, aggiungendo che i suoi sistemi di difesa aerea hanno intercettato 711 droni e che almeno sette missili sono stati distrutti.