Meloni: “Dieci miliardi di euro per la ricostruzione dell’Ucraina”. Gb e Francia: deterrenza nucleare e forza d’intervento Cjef sale a 50 mila uomini

Roma, 10 luglio 2025 – Nel giorno della "Conferenza sulla Ripresa dell'Ucraina" - al via questa mattina a Roma - è ancora pioggia di droni e di missili russi contro Kiev. Per la seconda notte consecutiva l'offensiva di Mosca non da' tregua alla capitale ucraina: due morti e 13 feriti, il bilancio provvisorio.
Attacchi che arrivano in un momento di tensione fra Trump e Putin con il presidente americano che due giorni fa ha affermato che il presidente russo “dice un sacco di stronzate” e che lo ha “deluso” mentre ieri la Cnn ha pubblicato la notizia che nel 2024 sempre Trump in campagna elettorale avrebbe rivelato a dei sostenitori di aver minacciato Putin e Xi di bombardare Mosca e Pechino.
Questa mattina la presidente del consiglio Meloni è intervenuta alla Conferenza per la ricostruzione dell’Ucraina sottolineando come: “Qui sono già stati presi impegni per 10 miliardi di euro per la ricostruzione dell’Ucraina”.
"Oggi è piu che mai cruciale che Kiev avverta che non è sola: questo messaggio è il primo significato di questa Conferenza", ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando alla Conferenza sulla ripresa dell'Ucraina che si svolge a Roma.
Il patto di coordinamento sull'uso congiunto dei rispettivi deterrenti nucleari indipendenti stretto da Regno Unito e Francia nell'ambito del vertice fra Keir Starmer ed Emmanuel Macron è un avvertimento "ai nostri avversari": i quali ora "sanno che le nostre due nazioni reagirebbero insieme" - in automatico - a un ipotetico attacco non convenzionale contro una di loro. Lo ha detto il premier britannico nella conferenza stampa congiunta finale tenuta nella base militare di Northwood, alle porte di Londra, dove è stata stata sottoscritta una dichiarazione formale ad hoc al riguardo.
La Cina è pronta "a lavorare con la Russia per elevare il coordinamento strategico, per tutelare i rispettivi interessi in materia di sicurezza e sviluppo, e sostenere reciprocamente il ringiovanimento" nazionale. Il ministro degli Esteri Wang Yi, incontrando l'omologo russo Serghei Lavrov a margine della ministeriale degli Esteri dell'Asean di Kuala Lumpur, in Malesia. Wang ha aggiunto che Cina e Russia "dovrebbero rafforzare il coordinamento strategico nell'ambito della cooperazione nell'Asia orientale, rimarcando l'importanza di sostenere un'architettura regionale incentrata sull'Asean, aperta e inclusiva".
Gran Bretagna e Francia aumenteranno la Forza di spedizione congiunta combinata (Cjef), istituita quindici anni fa, da 10.000 a 50.000 effettivi. "Questa forza passerà dalle dimensioni di una brigata a quelle di un corpo d'armata, fino a raggiungere i 50.000 soldati", ha annunciato il presidente francese Emmanuel Macron durante una conferenza stampa congiunta con il primo ministro britannico Keir Starmer a Londra. La Cjef è una forza militare bilaterale composta dalle forze armate britanniche e dalle forze armate francesi. E' progettata per essere dispiegabile con componenti terrestri, aeree e marittime, oltre a un sistema di comando e controllo e a un sistema logistico di supporto.
"Una nuova idea" per i negoziati sull'Ucraina è stata condivisa dal ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov: a riferirlo, dopo una conversazione tra i due in Malesia, il segretario di Stato americano Marco Rubio. Il dirigente, a margine di un vertice dell'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean) a Kuala Lumpur, ha precisato: "Non si tratta di un nuovo approccio; è un nuovo concetto che sottoporrò al presidente per discuterne". Rubio ha evidenziato che non si tratta di qualcosa che "porta automaticamente alla pace", ma che "potrebbe potenzialmente aprire la strada a un percorso".
"Sono lieto di annunciare che il ministero dell'Economia e delle Finanze italiano intende partecipare ad un accordo G2G (Governo-Governo) con l'Ucraina, per l'ammontare di 50 milioni di euro. Tale finanziamento consentirà l'acquisto di beni e servizi ritenuti essenziali alla ricostruzione", ha detto il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, parlando nel corso della conferenza per la ricostruzione dell'Ucraina.
La Russia potrebbe aumentare massicciamente la propria produzione di droni con il sostegno della Cina, ha affermato Roman Svitan, generale ucraino in congedo. "Stanno aumentando questa produzione e continueranno a farlo." ha dichiarato Svitan a Radio NV. Un nuovo approvvigionamento che permetterebbe a Mosca di attaccare ancora più massicciamente il territorio ucraino e, per questo, è necessario una revisione della difesa aerea. "Dobbiamo rafforzare la difesa aerea frontale, renderla praticamente impenetrabile per i bersagli aerei. È possibile", ha concluso il generale in congedo.
Gli Stati Uniti vogliono una road map per la fine della guerra in Ucraina, ha dichiarato il segretario di Stato americano Rubio dopo l'incontro a Kuala Lumpur con il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov, a margine della riunione ministeriale Asean. Un colloquio definito dal capo della diplomazia americana "franco e importante", riferiscono le agenzie russe e internazionali.
"Sono molto soddisfatta che per la prima volta, proprio da Roma, anche gli Stati Uniti parteciperanno" alla riunione dei Volenterosi "con l'inviato speciale per l'Ucraina del presidente Trump, il generale Kellogg: credo che sia un segnale chiaro e un chiaro esempio dell'unità con cui continuiamo a lavorare per la sicurezza dell'Ucraina, che è anche la nostra sicurezza, e per restituirle quel frutto di pace e di libertà e di prosperità che merita". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nelle dichiarazioni alla stampa assieme al presidente ucraino Volodymyr Zelensky, dopo l'incontro bilaterale a margine della Conferenza sulla ripresa dell'Ucraina, a Roma.
"In questo modo, nel tentativo di salvare l'ormai già perduto regime nazionalista di Zelensky, i Paesi occidentali, e in particolare l'Italia con il suo incondizionato sostegno "a 360 gradi" al piccolo fuhrer di Kiev, non soltanto stanno privando la loro popolazione e i loro elettori dei mezzi necessari a finanziare la propria crescita e la realizzazione degli obiettivi interni di carattere sociale, ma stanno anche sottraendo denaro dalle somme promesse ai Paesi bisognosi del Sud e dell'Est globale e destinate a promuovere i loro obiettivi di sviluppo, la lotta contro la povertà e la risoluzione delle problematiche di carattere demografico e ambientale", conclude il comunicato di Mosca.
Nel giorno in cui a Roma si apre la Conferenza sulla ripresa dell'Ucaina, la Russia ha attaccato l'Italia e l'Occidente che a suo dire da una parte finanziano la prosecuzione della guerra e dall'altra annunciano investimenti per la ricostruzione del Paese. "Da una parte si finanzia la prosecuzione della guerra sine die, andando ad accrescere in questo modo l'entità della distruzione e delle sofferenze che la popolazione civile della stessa Ucraina dovrà affrontare; mentre, dall'altro lato, si annuncia che verranno raccolte risorse per ripristinare tutto ciò che è andato distrutto, e che tali risorse saranno ripartite tra tutte le varie istituzioni finanziarie e le imprese esecutrici dei lavori", si legge in una nota diffusa dall'ambasciata della Federazione Russa a Roma.
"La ricostruzione dell'Ucraina richiederà uno sforzo massiccio e prolungato da parte della comunità internazionale, commisurato alla portata della distruzione e all'urgenza del momento. Ma dovrà anche essere fondato sulla giustizia: la Russia dovrà rispondere delle devastazioni che ha causato, l'aggressore dovrà assumersi la responsabilità di ricostruire ciò che ha cercato di distruggere". Lo ha detto il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa alla conferenza di Roma.
"Ho due messaggi. Il primo molto diretto e semplice per Putin: non smetteremo di combattere. Il secondo messaggio è diretto a Washington e va al presidente Trump: stai con noi europei, vogliamo lo stesso obiettivo, un ordine politico ed economico stabile. Cari americani state con noi perché vogliamo creare una nuova storia per un futuro comune". Lo ha dichiarato il cancelliere tedesco, Friedrich Merz, nel suo intervento alla conferenza sulla Ripresa dell'Ucraina a Roma.
"Noi daremo il benvenuto a chi ci aiuterà, coloro quindi che non aiutano la Russia a continuare questa guerra. Sappiate che solamente gli amici sono invitati a far parte di quello che è il nuovo ripristino, la ripresa tecnologica, industriale, economica dell'Ucraina". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky intervenendo alla sessione plenaria della Conferenza per la ripresa dell'
Ucraina
"In Conferenza oggi presi impegni per 10 miliardi di euro per la ricostruzione dell'Ucraina". Ad affermarlo la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nell'intervento alla Conferenza per la Ricostruzione dell'Ucraina in corso a Roma. "Senza amore di patria quello che facciamo non ha senso, non bastano i soldi".
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato alla Nuvola per partecipare ai lavori della Conferenza sulla ricostruzione dell'Ucraina. Al suo fianco la first lady ucraina, Olena Zelenska
La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata al Centro congressi La Nuvola di Roma dove a breve prenderà il via la Conferenza per la Ripresa dell'Ucraina 2025, co-organizzata dai Governi italiano e ucraino. Alla Nuvola sono già arrivati il cancelliere tedesco Friedrich Merz e il premier dei Paesi Bassi Dick Schoof. Arrivati anche, tra gli altri, il presidente del Senato Ignazio La Russa, i ministri della Cultura Alessandro Giuli, dell'Interno Matteo Piantedosi, del Lavoro Marina Elvira Calderone, del Turismo Daniela Santanchè, della Famiglia Eugenia Roccella, dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, della Giustizia Carlo Nordio, dell'Istruzione Giuseppe Valditara.
"Dobbiamo essere più rapidi con le sanzioni e fare pressione sulla Russia affinché subisca le conseguenze del suo terrore. I partner devono essere più rapidi con gli investimenti nella produzione di armi", è la richiesta del presidente ucraino Zelensky.
"Questa notte, la Russia ha lanciato un massiccio attacco combinato durato quasi dieci ore. Diciotto missili, inclusi missili balistici, e circa 400 droni d'attacco, di cui quasi 200 erano 'Shaheed'. Questa è un'evidente escalation del terrore da parte della Russia". Lo ha affermato su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, sottolineando che "è necessaria un'accelerazione". "Dobbiamo essere più rapidi con le sanzioni e fare pressione sulla Russia affinché subisca le conseguenze del suo terrore. I partner devono essere più rapidi con gli investimenti nella produzione di armi e nello sviluppo tecnologico".
Nella notte le forze di difesa aerea russe hanno distrutto 14 droni ucraini. Lo ha riferito il ministero della Difesa di Mosca. "La scorsa notte sono stati sventati i tentativi del regime di Kiev di effettuare attacchi terroristici utilizzando 14 droni di tipo aereo diretti contro obiettivi situati nel territorio della Federazione Russa", si legge nel comunicato. "Otto droni sono stati distrutti sul Mar Nero, due ciascuno nei territori di Belgorod e Crimea e uno ciascuno nei territori di Penza e Kursk», ha specificato il ministero.
Prende il via oggi al Centro Congressi La Nuvola di Roma la "Conferenza per la Ripresa dell'Ucraina" (URC2025), co-organizzata dai Governi italiano e ucraino. Saranno presenti circa 5.000 partecipanti, fra cui circa 100 delegazioni governative e 40 di Organizzazioni Internazionali, incluse le principali banche di sviluppo, 2.000 aziende e rappresentati di autonomie locali e società civile, oltre 500 giornalisti accreditati.
Case incendiate nel centro città e deflagrazioni incessanti per oltre sessanta minuti, il racconto di militari e amministratori locali. Preso di mira anche il quartiere di Pechersk, una area del centro storico di Kiev. La caduta di detriti di droni ha poi causato roghi anche nei garage e in una stazione di servizio in un altro distretto della capitale, Darnytsky.
Il segretario di Stato Usa, Marco Rubio, incontrerà oggi il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov a margine degli incontri dell'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean) a Kuala Lumpur, in Malesia.
Almeno due persone sono state uccise in seguito al massiccio attacco lanciato dalle forze russe su Kiev nella notte: lo ha reso noto l'amministrazione militare della capitale ucraina.