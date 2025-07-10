Meloni: “Dieci miliardi di euro per la ricostruzione dell’Ucraina”. Gb e Francia: deterrenza nucleare e forza d’intervento Cjef sale a 50 mila uomini

Roma, 10 luglio 2025 – Nel giorno della "Conferenza sulla Ripresa dell'Ucraina" - al via questa mattina a Roma - è ancora pioggia di droni e di missili russi contro Kiev. Per la seconda notte consecutiva l'offensiva di Mosca non da' tregua alla capitale ucraina: due morti e 13 feriti, il bilancio provvisorio.

Attacchi che arrivano in un momento di tensione fra Trump e Putin con il presidente americano che due giorni fa ha affermato che il presidente russo “dice un sacco di stronzate” e che lo ha “deluso” mentre ieri la Cnn ha pubblicato la notizia che nel 2024 sempre Trump in campagna elettorale avrebbe rivelato a dei sostenitori di aver minacciato Putin e Xi di bombardare Mosca e Pechino.

Questa mattina la presidente del consiglio Meloni è intervenuta alla Conferenza per la ricostruzione dell’Ucraina sottolineando come: “Qui sono già stati presi impegni per 10 miliardi di euro per la ricostruzione dell’Ucraina”.

Fiamme e distruzioni per gli attacchi russi