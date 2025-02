Raid su Kiev, Zelensky: “Putin non si sta preparando alla pace”. Donbass, riserve di litio e titanio occupate da Mosca

08:02

Zelensky: "Putin non si sta preparando per la pace"

Il raid su Kiev dimostra, per il presidente ucraino, che la pace potrebe essere ancora lontana. "Putin non sta preparandosi per la pace. Continua invece a uccidere ucraini e a distruggere le nostre città. Solo misure forti e pressione sulla Russia possono fermare questo terrore, In questo momento abbiamo bisogno dell'unità e del supporto di tutti i nostri partner nella lotta per una fine giusta a questa guerra". Lo ha dichiarato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un post sui social dopo l'attacco missilistico russo che stanotte ha fatto un morto e 4 feriti a Kiev.