Usa e Ucraina trovano l’intesa sulla tregua, Mosca risponde con un raid. Tajani: “Gedda passo avanti verso la pace”

Usa-Ucraina, ecco la dichiarazione coungiunta di Gedda

Stati Uniti e Ucraina hanno diffuso una dichiarazione congiunta al termine della lunga riunione di ieri a Gedda in cui Kiev accoglie la proposta americana per una tregua di 30 giorni nella guerra con la Russia e Washington accetta di sollevare le restrizioni sugli aiuti militari e la condivisione di intelligence con Kiev. Le due parti hanno anche concordato di concludere "il prima possibile" un accordo sullo sfruttamento delle risorse minerarie ucraine. I presidenti di Ucraina e Stati Uniti, si legge nella dichiarazione congiunta, hanno concordato di "concludere al più presto possibile" un accordo complessivo "per sviluppare le risorse minerali critiche ucraine per espandere l'economia ucraina, compensare il costo dell'assistenza americana e garantire la prosperità e la sicurezza a lungo termine dell'Ucraina".