La Polonia avverte Mosca: “Pronti ad abbattere i jet russi”. E chiede il sostegno “unanime” della Nato

Varsavia, 22 settembre 2025 – La Polonia è pronta ad abbattere jet russi che dovessero sconfinare ancora nel suo spazio aereo, a patto di avere il sostegno unanime della Nato. “Varsavia reagirà con fermezza alle violazioni dello spazio aereo, non c'è assolutamente alcuna discussione al riguardo”. A chiarirlo è stato il primo ministro polacco Donald Tusk, in una conferenza stampa a Sierakowice (nord), dove ha inaugurato una linea ferroviaria, in risposta al lancio ripetuto di missili e droni da parte della Russia al confine tra Polonia ed Estonia.

Tusk ha ammesso che una misura drastica come l'abbattimento di un caccia russo potrebbe portare a una "fase molto acuta del conflitto", quindi una decisione del genere potrebbe essere presa solo dopo aver avuto l'assoluta certezza di "non essere soli in questo"

Le dichiarazioni di Tusk seguono quelle del presidente ceco Petr Pavel che sollevato la possibilità di colpire i caccia di Mosca. Le dichiarazioni del presidente ceco sono "rilevanti", ha sottolineato il premier polacco, ma "ovviamente non basta" per arrivare a una decisione di tale portata. Serve, ha insistito, un consenso totale tra gli alleati.

Intanto è stata convocato per domani mattina il vertice Nato per discutere l'incursione dei caccia russi nello spazio aereo dell'Estonia. La richiesta è arrivata dal premier estone Michal. Il presidente russo Vladimir Putin non ci sarà, ma ha fatto arrivare a New York il suo messaggio forte e chiaro: “Mosca non vuole un'escalation, ma se necessario sarà in grado di rispondere alle minacce”. Ma il Cremlino fa un passo indietro: “Non abbiamo violato spazio aereo Nato”.

"Quando abbiamo a che fare con situazioni non del tutto chiare, come il recente sorvolo di aerei da combattimento russi sulla piattaforma Petrobaltic, ma senza alcuna violazione, perché queste non sono le nostre acque territoriali – ha continuato – bisogna davvero pensarci due volte prima di decidere azioni che potrebbero innescare una fase molto acuta di conflitto", ha spiegato il premier polacco. E ha aggiunto di dover essere assolutamente certo che tutti gli “alleati tratteranno la questione esattamente nello stesso modo in cui la trattiamo noi".

Tusk ha poi sottolineato che, per prendere la decisione di abbattere i caccia russi, dovrebbe essere certo che la Polonia "non sia sola in questa situazione". "Devo essere assolutamente certo (...) che tutti gli alleati tratteranno la situazione esattamente come noi", ha affermato citato dall'agenzia Pap. "Devo essere assolutamente certo che se il conflitto entra in una fase così acuta, non saremo soli".

Il primo ministro polacco Donald Tusk (al centro), il ministro della Difesa Nazionale Wladyslaw Kosiniak-Kamysz (a destra) e il Comandante Generale delle Forze Armate, Marek Sokolowski (a sinistra)

"Gli Usa e gli alleati difenderanno ogni centimetro del territorio Nato". Lo ha detto Mike Waltz nel suo primo intervento come ambasciatore americano all'Onu, parlando alla riunione del Consiglio di Sicurezza sull'incursione russa nei cieli estoni. "Questo incidente, e quello precedente che ha coinvolto la Polonia, crea l'impressione che la Russia o voglia una escalation o non abbia il controllo dei suoi caccia da guerra e droni - ha aggiunto - Tutte e due le ipotesi sono preoccupanti e chiediamo che la Russia negozi direttamente con l'Ucraina

La Russia torna a negare di aver violato lo spazio aereo dei Paesi della Nato, avvertendoli che queste accuse rischiano di "far aumentare le tensioni". In un incontro con i giornalisti, in un riferimento alle presunte incursioni nello spazio aereo dell'Estonia, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, ha detto: "Consideriamo queste dichiarazioni vuote, infondate e una continuazione una continuazione della politica assolutamente inarrestabile del Paese volta ad aumentare le tensioni e a provocare un clima di conflittualità".

Domani mattina i Paesi membri della Nato si riuniranno per discutere l'incursione dei caccia russi nello spazio aereo dell'Estonia, avvenuta la settimana scorsa, facendo seguito alla richiesta di consultazioni da parte del primo ministro estone Kristen Michal, che ha invocato l'articolo 4 del Patto Atlantico. Lo conferma un portavoce dell'Alleanza. Tallin ha fatto sapere di aver apprezzato la risposta agile degli alleati, sottolineando che "se fosse stato davvero necessario impiegare l'uso della forza, erano pronti".

Vladimir Putin non è tra i leader che si riuniscono alle Nazioni Unite, ma il presidente russo ha fatto arrivare a New York il suo messaggio: “Mosca non vuole un'escalation, ma se necessario sarà in grado di rispondere alle minacce”. L'occasione e' stata la riunione del Consiglio di sicurezza della Federazione, convocata probabilmente non a caso proprio nel giorno in cui inizia la settimana di alto livello dell'80esima assemblea generale dell'Onu.

Nelle agende di molti incontri bilaterali non mancheranno gli sconfinamenti dei jet russi, che il Cremlino ha negato anche oggi. E a margine dell'evento diplomatico dell'anno, è previsto un incontro tra il presidente americano Donald Trump e l'ucraino Volodymyr Zelensky. Proprio Trump e Zelensky sembrano i principali destinatari dei messaggi lanciati oggi da Putin mentre dettava istruzioni ai membri del Consiglio di sicurezza. "Vorrei sottolineare, e nessuno dovrebbe dubitarne, che la Russia è' in grado di rispondere a qualsiasi minaccia esistente ed emergente, non solo a parole, ma utilizzando misure tecnico-militari", ha premesso nel discorso in diretta televisiva. Allo stesso tempo, la Russia "non è interessata a un'ulteriore escalation della tensione o a fomentare la corsa agli armamenti", ha assicurato.

Putin ha dichiarato che "la Russia è pronta a continuare a rispettare le restrizioni quantitative centrali previste dal Trattato Start per un anno dopo" la scadenza prevista "il 5 febbraio 2026". Lo riporta la Tass.

Siglato tra Usa e Russia per la prima volta nel 1991, e poi reiterato nel 2006, il Trattato Start è un accordo internazionale teso a limitare e a diminuire gli arsenali di armi di distruzione di massa, come le armi nucleari.

"In futuro, analizzeremo attentamente la situazione e decideremo se mantenere queste restrizioni volontarie autoimposte", ha detto Putin. "Riteniamo che tali misure siano sostenibili solo se gli Stati Uniti agiranno in modo analogo e si asterranno da azioni che potrebbero minare o compromettere l'attuale potenzialità delle capacità di deterrenza", ha aggiunto Putin